Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 144

JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 144 bercerita tentang Alvino yang menemukan Emma dalam keadaan mabuk. Dia kemudian membawanya pulang ke rumah.

Namun setibanya di rumah Emma, Faris langsung menghadang Alvino dan membahas soal kematian Dharma. Sementara Raditya, memantau perseteruan mereka dari jauh.

Alvino yang tak ingin memperpanjang masalah, segera pergi dari rumah Emma. Pagi hari, dia menemukan ponsel perempuan itu yang terjatuh di dalam mobilnya.

Menariknya, Alvino menemukan sebuah pesan misterius di ponsel Emma. Merasa curiga, pria itu memutuskan untuk mengatur pertemuan dengan orang yang mengirimkan pesan itu.

Di lain pihak, Faris geram dengan sikap Raditya yang memasuki ruangannya tanpa izin. Ketika Alvino mengembalikan ponselnya, Emma khawatir pria itu sudah mengecek isinya.

Kondisi semakin tegang ketika Rossa tiba di kantor Faris bersamaan dengan Emma. Mereka terlibat adu mulut terkait dalang pembunuhan Dharma dan saling jambak di dalam lift.

Namun tiba-tiba, lift itu macet yang membuat keduanya panik. Raditya dan Faris menunggu di luar lift dan saat pintu terbuka, Emma berpura-pura menjadi korban di depan Raditya.

Sinopsis Sinetron Setulus Hati. (Foto: MNC Media)

Di tengah konflik itu, Frans menjelaskan tentang warisan Dharma. Faris yang curiga Raditya bukan anak kandung Dharma mencegah Rossa menyerahkan seluruh warisannya kepada pria itu.

Faris kemudian meminta bukti tes DNA yang menunjukkan bahwa Raditya adalah anak biologis Dharma. Frans kemudian menunjukkan hasil valid, namun Faris belum yakin sepenuhnya.

Karena hasil tes DNA sudah menunjukkan Raditya anak Dharma, Rossa pun menyerahkan setengah dari warisannya. Sementara kepemimpinan perusahaan masih ada di tangannya.