Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 144

Novita Melieyana , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |17:39 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Setulus Hati</i> Episode 144
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 144. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 144 bercerita tentang Alvino yang menemukan Emma dalam keadaan mabuk. Dia kemudian membawanya pulang ke rumah.

Namun setibanya di rumah Emma, Faris langsung menghadang Alvino dan membahas soal kematian Dharma. Sementara Raditya, memantau perseteruan mereka dari jauh.

Alvino yang tak ingin memperpanjang masalah, segera pergi dari rumah Emma. Pagi hari, dia menemukan ponsel perempuan itu yang terjatuh di dalam mobilnya.

Menariknya, Alvino menemukan sebuah pesan misterius di ponsel Emma. Merasa curiga, pria itu memutuskan untuk mengatur pertemuan dengan orang yang mengirimkan pesan itu.

Di lain pihak, Faris geram dengan sikap Raditya yang memasuki ruangannya tanpa izin. Ketika Alvino mengembalikan ponselnya,  Emma khawatir pria itu sudah mengecek isinya.

Kondisi semakin tegang ketika Rossa tiba di kantor Faris bersamaan dengan Emma. Mereka terlibat adu mulut terkait dalang pembunuhan Dharma dan saling jambak di dalam lift.

Namun tiba-tiba, lift itu macet yang membuat keduanya panik. Raditya dan Faris menunggu di luar lift dan saat pintu terbuka, Emma berpura-pura menjadi korban di depan Raditya.

Setulus Hati
Sinopsis Sinetron Setulus Hati. (Foto: MNC Media)

Di tengah konflik itu, Frans menjelaskan tentang warisan Dharma. Faris yang curiga Raditya bukan anak kandung Dharma mencegah Rossa menyerahkan seluruh warisannya kepada pria itu.

Faris kemudian meminta bukti tes DNA yang menunjukkan bahwa Raditya adalah anak biologis Dharma. Frans kemudian menunjukkan hasil valid, namun Faris belum yakin sepenuhnya.

Karena hasil tes DNA sudah menunjukkan Raditya anak Dharma, Rossa pun menyerahkan setengah dari warisannya. Sementara kepemimpinan perusahaan masih ada di tangannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/598/3078446/setulus_hati-TgwU_large.jpg
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 143
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/598/3077598/sinopsis_sinetron_setulus_hati-weqC_large.jpg
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 141
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/598/3077276/setulus_hati-36qC_large.jpg
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 140
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616//animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180603//arab_maklum_2-QfKJ_large.jpg
Series Arab Maklum 2: Liburan Keluarga Arab di Bali yang Bikin Ketawa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/598/3180483//titus_the_detective-FHok_large.jpg
Animasi Titus The Detective Episode Fishy Business, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement