Animasi Titus The Detective Episode Backfire, Minggu Pagi di RCTI

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan animasi Titus the Detective episode Backfire. Sebelum menonton, yuk simak sinopsisnya berikut ini.

Bulpan marah besar ketika mengetahui ada paket berisi bahan peledak yang membakar Bengal Pub miliknya. Atas insiden itu, Kapten Iron ditetapkan sebagai tersangka karena ditemukan sobekan pembungkus paket bertuliskan ‘Kapten Iron’ di TKP.

Setelah ditanyakan lebih lanjut oleh Titus, Bulpan mengatakan kalau dia juga sempat mendapatkan ancaman dari Dalton. Tersangka kini menjadi dua orang. Titus, Fyra, dan Bobit berpencar untuk melakukan penyelidikan.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan series animasi Titus the Detective episode Backfire hanya di RCTI, pada Minggu, 9 November 2025, pukul 07.30 WIB.

Produk animasi MNC Animation ini menyajikan hiburan seru yang sarat nilai edukasi untuk anak. Titus dan teman-temannya mengajarkan kegigihan, persahabatan, kejujuran, dan gotong royong dari deretan kasus yang ditanganinya.

Produk animasi MNC Animation ini menyajikan hiburan seru yang sarat nilai edukasi untuk anak. Titus dan teman-temannya mengajarkan kegigihan, persahabatan, kejujuran, dan gotong royong dari deretan kasus yang ditanganinya.

