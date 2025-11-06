Advertisement
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 414: Persalinan Amira Semakin Dekat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |18:02 WIB
JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ketika pulang dari mall, Amira tiba-tiba merasakan sakit hebat di perutnya, seolah tanda-tanda persalinan datang lebih awal. Biru panik dan buru-buru membawanya ke rumah sakit. 

Di sisi lain, Maudy dan Elang tampak semakin dekat dan berencana menghadiri makan malam di rumah Noah. Sementara itu, di rumah Noah, suasana haru terjadi ketika Vernie akhirnya pulang dan berkumpul kembali bersama Noah dan Arkana.

Malam harinya, Amira dan Biru menghadiri makan malam bersama keluarga besar Noah, Vernie, Maudy, dan Elang. Di sisi lain, Gladys mulai curiga pada suaminya, Marcel, setelah menemukan noda darah di jasnya. Ia diam-diam mengambil sampel darah itu untuk diperiksa.

Bagaimana dengan kondisi Amira dan kandungannya? Apakah Gladys berhasil membongkar siapa pemilik noda darah itu? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 17.55 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

