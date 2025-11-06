Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 66: Becca Susun Rencana Licik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |17:04 WIB
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 66: Becca Susun Rencana Licik
Dusta di Balik Cinta
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Adinda Azani (Kirana), Eza Gionino (Dewa), Celia Thomas (Becca), Venly Arauna Dondokambey (Angga), Kinaryosih (Regina), Reza Pahlevi (Ivan) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Becca memberitahu Mila bahwa Regina dan Ivan ternyata memiliki anak yang dulu disembunyikan dan anak itu tak lain adalah Kirana. Mila awalnya tak peduli, tetapi Becca menyusun rencana licik untuk menggunakan rahasia itu demi menyelamatkan diri mereka dari masalah. 

Di waktu bersamaan, Wati dan Winda tertangkap basah saat hendak kabur setelah mencuri perhiasan milik Becca. Melalui rekaman CCTV, Becca mengancam mereka dan menuntut agar menyerahkan baju bayi serta buku tabungan atas nama Sri Sulastri, barang bukti masa lalu yang berkaitan dengan asal-usul Kirana. Dalam ketakutan bisa dipenjara, Wati dan Winda akhirnya tunduk dan sepakat membantu rencana Becca dan Mila.

Malam itu, Dewa pulang dalam keadaan marah besar setelah tahu Ivan dan Regina menghancurkan reputasinya. Kirana berusaha menenangkan suaminya, tapi sebelum keduanya sempat berbicara jujur soal rahasia masing-masing, Angga datang ke rumah mereka. 

Ia menuduh Dewa tak pantas menjadi suami Kirana dan menyingkap fakta pahit bahwa Dewa menikahi Kirana hanya demi mempertahankan perusahaan ayahnya. Kirana terkejut dan mendesak Dewa untuk mengaku. Dengan penuh tekanan, Dewa akhirnya mengiyakan.

Bagaimana reaksi Kirana atas pengakuan Dewa? Apa rencana licik yang akan dilakukan Becca? Saksikan sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' hari ini pukul 17.00 WIB hanya di RCTI.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184774//kau_ditakdirkan_untukku-TAKp_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 215: Bangunan Ambruk, Alisha Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184770//cinta_sepenuh_jiwa-ISwX_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184598//cinta_sepenuh_jiwa-7D2B_large.PNG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement