Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 66: Becca Susun Rencana Licik

JAKARTA - Sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Adinda Azani (Kirana), Eza Gionino (Dewa), Celia Thomas (Becca), Venly Arauna Dondokambey (Angga), Kinaryosih (Regina), Reza Pahlevi (Ivan) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Becca memberitahu Mila bahwa Regina dan Ivan ternyata memiliki anak yang dulu disembunyikan dan anak itu tak lain adalah Kirana. Mila awalnya tak peduli, tetapi Becca menyusun rencana licik untuk menggunakan rahasia itu demi menyelamatkan diri mereka dari masalah.

Di waktu bersamaan, Wati dan Winda tertangkap basah saat hendak kabur setelah mencuri perhiasan milik Becca. Melalui rekaman CCTV, Becca mengancam mereka dan menuntut agar menyerahkan baju bayi serta buku tabungan atas nama Sri Sulastri, barang bukti masa lalu yang berkaitan dengan asal-usul Kirana. Dalam ketakutan bisa dipenjara, Wati dan Winda akhirnya tunduk dan sepakat membantu rencana Becca dan Mila.

Malam itu, Dewa pulang dalam keadaan marah besar setelah tahu Ivan dan Regina menghancurkan reputasinya. Kirana berusaha menenangkan suaminya, tapi sebelum keduanya sempat berbicara jujur soal rahasia masing-masing, Angga datang ke rumah mereka.

Ia menuduh Dewa tak pantas menjadi suami Kirana dan menyingkap fakta pahit bahwa Dewa menikahi Kirana hanya demi mempertahankan perusahaan ayahnya. Kirana terkejut dan mendesak Dewa untuk mengaku. Dengan penuh tekanan, Dewa akhirnya mengiyakan.

Bagaimana reaksi Kirana atas pengakuan Dewa? Apa rencana licik yang akan dilakukan Becca? Saksikan sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' hari ini pukul 17.00 WIB hanya di RCTI.



(kha)