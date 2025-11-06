Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 201: Devan Depresi, Wildan Titip Dara Pada Reno

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |21:02 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 201: Devan Depresi, Wildan Titip Dara Pada Reno
Kau Ditakdirkan Untukku




JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Suasana duka menyelimuti TPU Cempaka Kuning. Devan bersimpuh di makam Alya, menangis sambil memeluk nisannya. Baldy mencoba menenangkannya, sementara Tania juga larut dalam kesedihan. Dara, yang masih diborgol, pasrah dan hanya bisa memandangi makam Alya sambil dipeluk Nisa. Di sisi lain, Cakra menahan emosinya. Michelle berusaha keras menahannya agar tidak meledak dan membongkar penyamarannya. Wildan yang berdiri tidak jauh dari makam Alya, memilih pergi lebih dulu. Wildan menyesalkan atas dosa-dosanya di masa lalu terhadap Yuni dan kedua anaknya. Ia bertekad menebus kesalahannya walau terlambat.

Pemakaman selesai, Devan memilih untuk tetap berada di makam Alya menyesali dirinya yang tidak menjemput Alya di Singapura. Setelah pemakaman, Michelle pamit kepada Baldy, Baldy terkejut melihat Cakra. Michelle pun mengenalkan Cakra ke Baldy kalau itu adalah Banyu suaminya. Cakra hampir kehilangan kendali karena kembali kehilangan orang yang disayang dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika melihat Devan yang berjalan sendirian. Ia mencoba menabrak Devan menggunakan mobil Michelle, tapi Michelle berhasil membelokkan kemudi tepat waktu. Mobil oleng, namun Devan yang hancur secara batin tidak menyadari apa pun. 

Wildan mengaku tidak ingin membantu Jenny karena ingin putrinya itu belajar dari kesalahan. Ia berencana pergi ke luar negeri, dan sebelum berangkat ia menitipkan Dara pada Reno untuk dijaga. Reno tersentuh dengan ketulusan Wildan dan berjanji akan memastikan Dara bebas.

Bagaimana kehidupan Devan pasca kehilangan Alya? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI.
 

(kha)







