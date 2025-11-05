Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Eps 40: Lala Hubungi Pengacara untuk Bercerai

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |18:58 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Eps 40: Lala Hubungi Pengacara untuk Bercerai
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rindi mengingatkan Lala untuk menghubungi pengacara perceraian yang dia rekomendasikan bernama Sarah. Lala ternyata sudah mencoba menghubungi pengacara itu sesaat setelah dari pengajian Andi dan dia ada janji untuk bertemu. Rindi sekalian antarkan Lala bertemu pengacara itu di sebuah restoran.

Di sisi lain, Desi kepikiran untuk mencari Lala lewat Julian, tapi semua telepon dan chat Desi tidak terbalas. Desi memutuskan untuk ke kantor Julian. Hasbi mendapat telepon dari Rina bahwa setelah meeting atasan, ada rumor bahwa penyitaan rumah Hasbi akan dipercepat. Hasbi segera pulang ke kantor dan menemui Lidya untuk memohon keringanan.

Akankah rumah Hasbi benar-benar akan disita? Saksikan sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 19.45 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

