Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 13

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 13 bercerita tentang Amira dan Lusi yang berada di panti jompo. Saat itu, Bu Intan yang sudah pikun menyebut Biru ada di panti.

Amira pun segera mencari Biru. Namun pertemuan mereka justru memicu pertengkaran, yang ternyata diam-diam dipantau oleh Maudy. Sementara itu, Biru menerima telepon dari pengacara yang meminta dirinya hadir dalam pembacaan surat wasiat sang ayah.

Noah yang pernah merasa diabaikan oleh ayahnya karena Biru, bersikeras mengincar hak waris sepenuhnya. Namun, perasaan bersalah membayanginya karena pernah menghapus tanda lahir Arkana.

Amira kemudian memastikan bahwa Arkana bukan putranya dengan mengecek tanda lahir di pundaknya. Alih-alih tanda lahir, dia hanya menemukan luka jahitan di pundak bocah tersebut. Fakta itu membuat Amira kecewa dan patah hati.

Saat Arkana melahap masakan Amira, bocah laki-laki itu tiba-tiba mengalami alergi. Amira dan Miss Karin pun panik saat mengetahui Arkana alergi pada strawberry. Alergi yang sama dengan anaknya yang hilang.