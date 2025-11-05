Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 200: Alya Meninggal

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Ochi Rosdiana (Alya), Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Devan terpukul karena kondisi istrinya. Setelah perenungan panjang bahwa Alya semasa hidup pernah menandatangani kesediaan menjadi donor organ, Devan dengan berat hati akhirnya menyetujui prosedur itu karena itu adalah permintaan Alya sendiri yang ingin membantu orang meski dia sudah meninggal.

Sementara itu, keluarga seperti Nisa, Baldy, Tania, dan Reno menunggu dengan cemas di lorong rumah sakit. Begitu dokter mengumumkan secara resmi bahwa Alya dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia, Devan sangat terpukul.

Sementara itu, Cakra, yang diam-diam masih mencintai Alya, mendengar kabar kematian Alya di lorong rumah sakit dan akan dimakamkan di TPU Cempaka Kuning. Ia keluar ke halaman, meluapkan emosinya dan menuduh Devan sebagai penyebab kematiannya.

Michelle yang melihat hal itu mencoba menenangkannya, tapi Cakra menolak dan meminta waktu untuk sendirian. Cakra bersumpah akan membalas dendam kepada Devan, karena merasa semua orang yang ia cintai mati karena laki-laki itu.

Apa yang akan dilakukan Cakra pada Devan? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI.



(kha)