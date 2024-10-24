Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 247

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |21:30 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Berakhir Bahagia</i> Episode 247
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 247. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 247 berkisah tentang Arshan yang nyaris diculik oleh Audra. Insiden itu semakin membulatkan tekad Adisty untuk mengambil Arshan kembali. 

Sayang, rencana Adisty itu terhalang oleh David yang kesal hingga mendorongnya hingga jatuh. Pria itu memastikan tidak akan mengizinkan Adisty masuk ke rumahnya.

Adisty kemudian menyusul Ayu yang sedang pergi ke makam Shinta untuk meminta restu. Ayu kaget mendengar Arshan hampir diculik hingga bertekad mengambil Arshan kembali ke keluarga mereka. 

Ayu juga izin ke Adisty karena ia ingin meminta Pasha sebagai wali nikahnya. David masih kesal dengan kejadian Adisty yang ingin mengambil paksa Arshan dan masalah Rio yang meminta uang untuk menutupi kejahatannya membunuh Anjani. 

Rio yang terpepet waktu berani mendatangi rumah David lalu meminta uang Rp50 juta kepadanya. Pembicaraan mereka direkam Audra dan Elena yang berencana memberitahu Pasha masalah tersebut.

