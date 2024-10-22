Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 246

Brigitta Putri , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |21:05 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Berakhir Bahagia</i> Episode 246
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 246. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 246 berkisah tentang Adisty yang kesal pada David yang mengirim pengacara ke rumahnya. Dia kemudian melabrak pria itu ke kantornya. 

Namun David menegaskan, keputusannya memperjuangkan Arshan sudah benar. Adisty kemudian meminta bantuan Pasha untuk menghadapi David. Namun pria itu justru menilai, Arshan memang lebih baik bersama David.

Di lain pihak, Ayu sedih saat tahu Andrew menjadi korban kekerasan. Namun Pasha dan Adisty berusaha menenangkannya dan meyakinkan kalau Andrew masih hidup dan dia dalam kondisi baik-baik saja. 

Reno kemudian mencari cara untuk membungkam fakta bahwa dirinya melakukan sesuatu pada Andrew. Tonton kelanjutan sinetron Cinta Berakhir Bahagia di RCTI kanal digital 28 UHF di RCTI, pada Selasa (22/10/2024), pukul 21.30 WIB.

Cinta Berakhir Bahagia
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia. (Foto: MNC Media)

Dengan menonton sinetron Cinta Berakhir Bahagia, Anda berpeluang mendapatkan uang belanja gratis dari RCTI. Caranya, cukup dengan menscan QR Code yang muncul saat sinetron tengah tayang. 

Karena itu, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan uang belanja gratis senilai ratusan juta rupiah untuk ratusan pemenang setiap harinya. Info lebih lanjut ikuti akun Instagram @officialRCTI.*

