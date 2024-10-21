Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 245

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |22:30 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 245 berkisah tentang Adisty yang kesal pada sikap David yang mengirimkan pengacara ke rumahnya. Dia kemudian langsung mendatangi pria itu di kantornya.

Namun David merasa tidak bersalah dan mengklaim keputusannya memperjuangkan Arshan adalah hal yang benar. Adisty kemudian meminta bantuan Pasha, namun pria itu justru merasa Arshan memang lebih baik di rumah David. 

Di lain pihak, Ayu sedih dan merasa bersalah ketika mengetahui ada kemungkinan Andrew menjadi korban kekerasan. Pasha dan Adisty mencoba menenangkan Ayu dengan mengatakan Andrew baik-baik saja. 

Reno yang mengetahui polisi menemukan sparepart motor Andrew, mulai merasa waspada. Dia kemudian menulis sebuah surat yang menandakan kalau Andrew masih hidup sehingga tak ada satupun orang yang curiga dengan keberadaan pria itu.

Sementara itu Elena semakin kesal dengan keberadaan Arshan di rumah. Dia juga yakin, David tidak akan mau mengembalikan Arshan pada Adisty. Karena itu, Audra merancang skenario penculikan Arshan. 

Dengan begitu, David akan dianggap tidak bisa mengurus Arshan dengan baik. Skenario penculikan itu dijalankan Audra saat David membawa Arshan untuk vaksin. Ketika Davis menerima telepon, perhatiannya teralihkan dari Arshan.

Saat itulah orang suruhan Audra menculik Arshan. Namun David yang ceketan berhasil menggagalkan rencana penculikan Arshan dan merebutnya kembali. Saat itu, David berpikir bahwa rencana penculikan itu adalah rencana Adisty.

Telusuri berita celebrity lainnya
