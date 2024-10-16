Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 240

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |21:05 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Berakhir Bahagia</i> Episode 240
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 240. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 240 bercerita tentang Ayu yang memberitahu Pasha bahwa Adisty telah pergi. Ayu, Pasha, dan Andrew kemudian bergegas mencari keberadaan perempuan itu namun tak berhasil. 

Tak menyerah, Pasha kemudian meminta bantuan temannya yang seorang polisi untuk melacak keberadaan Adisty melalui pencarian data selular dan transaksi kartu kredit. Namun sayangnya, perempuan itu tetap tidak ditemukan.

Di lain pihak, Adisty yang sedang dicari semua orang malah terjebak dalam tawuran antarwarga. Aga mencoba menolong, namun dia ikut terperangkap. Setelah berusaha keras, Aga berhasil menyelamatkan Adisty lalu membawanya ke penginapan dengan bantuan Gerry.

Sementara itu Reno mengunjungi rumah Ayu karena khawatir perempuan itu sakit. Reno kesal mengetahui Andrew menginap di sana untuk menjaga Ayu. Keduanya kembali bertengkar. 

Ketika mencoba melerai pertikaian Reno dan Andrew, Ayu tiba-tiba pingsan. Reno dan Andrew pun membawa Ayu ke rumah sakit dan terkejut mengetahui perempuan itu sedang hamil. 

Saat Reno menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab atas kehamilan Ayu, perempuan itu justru menolaknya. Andrew yang kesal akhirnya menyadari bahwa dia masih sangat mencintai Ayu.

Andrew kemudian melamar Ayu dan perempuan itu menerimanya dengan senang hati. Mengetahui hal itu, Reno murka dan tak terima perempuan yang disukainya direbut dan kembali terlibat perkelahian dengan Andrew. 

Halaman:
1 2
