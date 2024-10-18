Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 242

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia bercerita tentang para perampok yang berhasil meringkus Adisty. Namun beruntung, Aga datang di saat yang tepat dan bisa menggagalkan aksi tersebut.

Gerry dan beberapa warga kemudian membawa para perampok ke kantor polisi. Aga memastikan kondisi Adisty baik-baik saja sebelum mengungkapkan niatnya untuk mengajak Adisty hiking.

Sementara itu, Ayu bingung dengan kepergian Andrew yang tiba-tiba. Bu Panti pun berniat melaporkan hilangnya Andrew ke polisi. Sementara Ayu bertekad membesarkan anaknya sendiri.

Namun Pasha meminta Ayu untuk memikirkan kembali keinginannya karena Reno bersedia untuk bertanggung jawab atas anak dalam kandungan perempuan itu. Ayu kemudian mencoba menemui Reno di rumahnya.

Meski menerima ide untuk menikah dengan Reno, namun Ayu meminta untuk menunggu Adisty pulang. Hal itu membuat Reno kesal karena menilai Adisty sebagai penghalang hubungannya dengan Ayu.