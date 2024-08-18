Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 17

JAKARTA - Sinetron Cinta Yasmin episode 17 bercerita tentang Yasmin yang merasa terkejut dan terpesona saat mendapati bunga lily indah serta secangkir kopi hangat terletak di atas mejanya. Dalam hatinya, dia yakin bahwa hadiah manis ini berasal dari Romeo, sosok yang selalu berhasil mencuri perhatiannya.

Namun, tanpa sepengetahuannya, Rangga mengamati semua itu dari kejauhan dengan rasa puas. Menyadari bahwa rencananya untuk mendekati Yasmin mulai membuahkan hasil.

Tak lama setelah itu, Rangga kembali mengirimkan hidangan lezat untuk Yasmin. Berusaha untuk semakin mendekatkan diri dan menciptakan momen-momen berharga di antara mereka.

Sinopsis Sinetron 'Cinta Yasmin' Episode 17 (Foto: MNC Media)



Di tempat lain, Dyah datang ke kantor Yasmin, namun maskernya putus secara tidak sengaja. Setelah memberikan dokumen yang tertinggal kepada Yasmin, mereka berdua memutuskan untuk makan siang bersama di taman.

Namun, saat Dyah pulang, Prasetyo melihatnya dan segera memberitahu Ajeng. Ajeng memerintahkan Prasetyo untuk menemukan Dyah, dan Prasetyo pun mengejarnya.



Sementara itu, Rangga melanjutkan rencananya dengan menciptakan situasi di mana lift "rusak" agar bisa menghabiskan waktu berdua dengan Yasmin, sambil menyebutkan bahwa Kayla merindukannya.

Di tempat lain, Alysa memberikan gelang baru kepada Romeo, tetapi dengan sengaja merusak gelang tasbihnya, yang membuat Romeo terkejut dan meminta maaf kepada Yasmin saat melihat gelang yang putus.