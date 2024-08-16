Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin: Persaingan Cinta dan Jejak Misteri

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |08:15 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Yasmin</i>: Persaingan Cinta dan Jejak Misteri
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin bercerita tentang Rangga yang berbohong kepada Yasmin mengenai Kayla yang ingin bertemu dengannya. 

Rangga berterima kasih kepada Yasmin karena berhasil membuat Kayla ceria kembali. Sebelumnya, bocah tersebut sempat merasa sedih lantaran tak punya ibu yang bisa menemaninya latihan balet. 

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: RCTI)
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: RCTI)

Namun kebersamaan Yasmin dan Rangga membuat Romeo cemburu. Pria itu kemudian mendatangi rumah Yasmin untuk memberikan kado sebagai bentuk rasa terima kasih atas gelang yang diberikannya.

Namun Romeo terkejut saat mengetahui Rangga ada di rumah itu. ‘Perang dingin’ antara Rangga dan Romeo pun tak bisa dihindari. Dyah yang menyadari dua pria itu tertarik pada Yasmin pun mulai meledeknya.

Di lain pihak, Dani yang merupakan orang kepercayaan Romeo menemukan petunjuk mengenai rumah Heru di Kampung Sukasari, Sukabumi. Romeo pun segera menyusul, tanpa menyadari Alysa mengikutinya.

 

Halaman:
1 2
