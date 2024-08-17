Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 16

Sinopsis sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Kali ini, Yasmin mendapati dirinya terjebak di atap gedung saat mencari anting milik Alysa yang hilang.

Usahanya untuk meminta bantuan tidak membuahkan hasil hingga akhirnya Romeo datang setelah dihubungi Dyah. Namun, situasi semakin rumit ketika Romeo juga terjebak bersamanya. Kemarahan Alysa semakin memuncak ketika rencananya terungkap kepada Ajeng, dan ia merasa cemburu melihat kedekatan Yasmin dengan Romeo, yang membuat Rangga merasa terancam posisinya.

Ajeng memberikan peringatan kepada Rangga agar tidak membiarkan Romeo mengambil alih tempatnya. Di sisi lain, Prasetyo hampir tertangkap oleh Baskara saat berduaan dengan Ajeng, tetapi ia berhasil bersembunyi dengan cepat.



Ajeng pun memanfaatkan momen tersebut untuk menyindir masa lalu Baskara, menambah ketegangan di antara mereka. Sementara itu, Alysa mulai merasakan kecurigaan terhadap hubungan Yasmin dan Romeo, meskipun keduanya bersikeras bahwa mereka hanya teman dekat karena sejarah yang melibatkan Ratih.

Setelah berhasil pulang, Yasmin menceritakan pengalaman menegangkan di atap kepada Dyah. Namun, kekhawatiran Romeo semakin mendalam, terutama setelah ia mengetahui bahwa Heru adalah pembunuh ayah Yasmin.

Pagi harinya, Yasmin terbangun dari mimpi buruk yang mengganggu pikirannya tentang Ratih. Setelah Dyah menenangkannya, Yasmin bergegas menuju kantor, tetapi tanpa disadari, ia meninggalkan dokumen penting yang membuat Dyah harus menyusulnya.