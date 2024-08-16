Advertisement
Cerita Frederika Cull Debut Akting di Film Malam Keramat

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |03:31 WIB
Cerita Frederika Cull Debut Akting di Film Malam Keramat
JAKARTA - Frederika Alexis Cull menjalani debut akting dalam film horor berjudul Malam Keramat. Di film produksi Helroad Films ini, Frederika harus mengeluarkan segala kemampuan untuk bisa menghadirkan akting yang memuaskan.

Produser, penulis skenario, sekaligus sutradara film ini, Helfi Kardit, mengakui potensi yang dimiliki Frederika yang bisa dimaksimalkan. Hal itu terlihat dari akting yang telah Frederika tunjukkan.

"Saya meminta Frederika untuk memerankan seorang ibu hamil yang diteror, dan harus berjuang menyelamatkan bayi serta dirinya sendiri. Dia berhasil melampaui ekspektasi saya," ujar Helfi.

Frederika sendiri sangat antusias menantikan penayangan Malam Keramat. "Aku sangat suka menonton film horor. Sekarang diajak main di film horor, tentu saja aku sangat bersemangat. Bagi saya, film horor ini memiliki drama dan teror yang sama kuatnya. Kemampuan akting saya benar-benar terasah di sini," tegasnya.

