HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Midway, Cerita Lain Perang Dunia II

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |20:03 WIB
Sinopsis Film Midway, Cerita Lain Perang Dunia II
Sinopsis film Midway (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Midway akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Midway adalah film perang tahun 2019 yang disutradarai oleh Roland Emmerich, yang juga menjadi produser bersama Harald Kloser, dengan naskah ditulis oleh Wes Tooke. 

Film ini mengisahkan Pertempuran Midway, sebuah titik balik penting di Pasifik selama Perang Dunia II. Film ini dibintangi oleh Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Dennis Quaid, Tadanobu Asano, Darren Criss, dan Woody Harrelson.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 42% berdasarkan 169 ulasan dan peringkat rata-rata 5,2/10.

Sinopsis Film Midway
Sinopsis Film Midway

Sinopsis Film Midway

Pada bulan Desember 1937, Letnan Komandan Edwin T. Layton, seorang perwira intelijen angkatan laut Amerika Serikat, mendapat peringatan dalam sebuah acara kenegaraan di Tokyo yang melibatkan Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Laut Kerajaan Inggris, dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. 

Laksamana Isoroku Yamamoto memperingatkan bahwa karena 80% pasokan minyak Jepang diimpor, jika Amerika Serikat mengancam pasokan minyak tersebut, Jepang tidak punya pilihan selain berperang.

Pada 7 Desember 1941, selama Perang Dunia II, setelah Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan pasokan minyak ke Jepang, Jepang melancarkan serangan mendadak ke Pearl Harbor, memaksa Amerika Serikat terlibat dalam perang. Laksamana Yamamoto, dengan dukungan Laksamana Muda Tamon Yamaguchi, mengusulkan rencana berani untuk menginvasi Pulau Midway menggunakan empat kapal induk Jepang dari "Kido Butai", namun Angkatan Darat Jepang menolak rencana tersebut. Pada bulan Februari, penerbang angkatan laut Letnan Richard "Dick" Best dan kelompok penerbangan dari kapal induk USS Enterprise melancarkan serangan ke Kepulauan Marshall. 

Pada bulan April, setelah serangan Letnan Kolonel Jimmy Doolittle ke Tokyo, Yamamoto, Yamaguchi, dan Wakil Laksamana Chuichi Nagumo diizinkan untuk melaksanakan rencana mereka menyerang Midway.

Pada bulan Mei, setelah Pertempuran Laut Coral, Layton bersama Joseph Rochefort dan tim kriptografinya menggunakan intelijen sinyal untuk mencegat pesan Jepang tentang operasi yang hanya diidentifikasi sebagai "AF". 

Layton dan timnya meyakini bahwa "AF" adalah Atol Midway, sementara Washington memperkirakan bahwa target tersebut berada di Pasifik Selatan. Komandan baru Armada Pasifik Amerika Serikat, Laksamana Chester W. Nimitz, awalnya meragukan hal ini. 

 

