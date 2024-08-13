Nita Gunawan Ungkap Kejutan di Film Horor Anak Kunti

JAKARTA - Film horor berjudul Anak Kunti baru saja merilis teaser resminya. Dalam cuplikan pendek berdurasi 1 menit ini, penonton disuguhkan sekilas penampilan dari para karakter yang akan muncul di dalam film tersebut.

Beberapa aktor dan aktris yang terlihat dalam teaser ini antara lain Iwa K, Ruth Marini, Jajang C Noer, Giselma Firmansyah, Abun Sungkar, dan Nita Gunawan. Selain mereka, film ini juga dibintangi oleh Pritt Timothy, Wavi Zihan, Selvi Kitty, Rendra Bagus Pamungkas, dan Kukuh Prasetyo.

"Anak Kunti" adalah film panjang karya sutradara Bambang Drias, yang diproduksi oleh KipasKipas bekerja sama dengan Drias Production. Saat ini, proses produksi film tersebut telah selesai, dan penonton tinggal menunggu pengumuman resmi terkait tanggal penayangannya di bioskop.

Film Anak Kunti

“Kami berharap film ini bisa menghibur dan memberikan manfaat bagi penonton,” ujar Gito Huang, Executive Producer sekaligus perwakilan dari KipasKipas, kepada awak media.

Film "Anak Kunti" mengangkat kisah asal-usul salah satu hantu paling legendaris di Indonesia, yaitu Kuntilanak. Cerita film ini dimulai ketika seorang ibu melahirkan anak kembar di tengah situasi kerusuhan antarwarga yang sangat mencekam. Sayangnya, sang ibu dan bayi perempuan kembar kedua meninggal dunia saat proses persalinan. Di saat yang bersamaan, sang ayah harus berusaha menyelamatkan diri dari kejaran sosok misterius yang membunuh istrinya. Beruntung, bayi kembar pertama berhasil diselamatkan oleh seorang dukun bayi, meskipun berbagai kejadian mistis terus menghantui dalam upaya mencari tahu siapa orang tua sebenarnya dari anak tersebut.

Gito Huang mengungkapkan bahwa film "Anak Kunti" akan hadir dalam format Dolby Atmos, yang diharapkan dapat memberikan pengalaman horor yang lebih mencekam dan realistis bagi penonton. "Rasanya penonton akan lebih menikmati kesan horor yang lebih mendalam dengan sajian format Dolby Atmos," kata Gito.