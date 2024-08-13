Sinopsis Film Beyond Skyline, Iko Uwais vs Alien

JAKARTA - Sinopsis film Beyond Skyline akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Beyond Skyline adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika tahun 2017 yang ditulis, diproduksi bersama, dan disutradarai oleh Liam O'Donnell dalam debut penyutradaraannya.

Film ini dibintangi oleh Frank Grillo, Bojana Novakovic, Jonny Weston, Iko Uwais, Callan Mulvey, Yayan Ruhian, Pamelyn Chee, Betty Gabriel, dan Antonio Fargas.

Film ini mendapatkan peringkat persetujuan 67% di situs web agregator ulasan Rotten Tomatoes, berdasarkan 21 ulasan dengan peringkat persetujuan 5,50 dari 10.

Sinopsis film Beyond Skyline

Mark Corley, seorang detektif polisi Los Angeles, membantu Trent, anaknya yang terasing, keluar dari penjara tepat saat invasi alien dimulai. Sebagian besar populasi kota dihisap ke dalam berbagai pesawat ruang angkasa oleh cahaya biru.

Mark memimpin sekelompok manusia yang selamat melalui terowongan bawah tanah untuk melarikan diri, meskipun sebagian besar dari mereka akhirnya tewas atau diculik. Para penyintas, termasuk Mark, Trent, operator kereta Audrey, dan pria tunawisma bernama "Sarge" (yang kebal terhadap cahaya biru karena kebutaannya), melarikan diri ke pelabuhan setelah kota tersebut hancur akibat ledakan nuklir, namun akhirnya mereka juga diculik ke kapal induk alien.

Di dalam kapal, Mark berusaha menemukan putranya dan menerobos berbagai ruangan, di mana ia bertemu dengan Elaine dan suaminya yang telah berubah, Jarrod (dari film pertama). Elaine menjelaskan bahwa meskipun Jarrod telah berubah menjadi prajurit alien bio-mekanis, ia masih bisa mengendalikan pikirannya. Meskipun Elaine baru hamil tiga bulan, kehamilannya berjalan cepat, dan ia melahirkan seorang bayi perempuan.

Elaine meninggal saat melahirkan, dan Mark bekerja sama dengan Jarrod untuk menghancurkan kapal tersebut dengan menempatkan bahan peledak alien di sistem kontrol. Ketika Jarrod tewas dalam pertarungan melawan pemimpin alien, Mark berhasil menyelamatkan Audrey, namun terlambat untuk menyelamatkan putranya. Otak Trent diambil dan ditempatkan di makhluk bio-mekanis alien lainnya. Jarrod yang sekarat menghancurkan kapal itu, yang kemudian jatuh di pedesaan Laos.