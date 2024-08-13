8 Rekomendasi Film Thailand Terlucu

JAKARTA - Thailand merupakan negara yang cukup dikenal lewat karya filmnya. Selain dikenal lantaran film horor yang seram dan menegangkan, Thailand juga dikenal lantaran film bergenre komedi.

Terdapat sejumlah film bergenre komedi asal Thailand yang cukup sayang untuk dilewatkan. Sebab, film-film berikut ini tentu akan membuat Anda semakin terhibur dengan kekocakan jalan cerita hingga aksi para aktornya.

Rekomendasi Film Thailand Terlucu

1. ATM Er Rak Error

Dibintangi Chantavit Dhanasevi dan Preechaya Pongthananikorn, ATM Er Rak Error menjadi salah satu film terbaik di Thailand. Mengusung genre romantis dan komedi, film ini berkisah tentang pasangan kekasih yang menjalani hubungan backstreet selama 5 tahun bernama Sua dan Jib.

Sayangnya, dikantor mereka ada sebuah peraturan yang tak mengizinkan karyawan untuk pacaran.

2. Pee Mak

Pee Mak merupakan salah satu film Thailand yang cukup dikenal. Bahkan Indonesia baru saja merilis ulang film tersebut dalam judul Kang Mak from Pee Mak.

Pee Mak sendiri merupakan film bergenre horor Meski begitu, ada beberapa adegan kocak yang siap mengocok perut para penontonnya.

3. I Fine Thank You Love You

Rilis pada 2015, film I Fine Thank You Love You diperankan oleh Sunny Suwanmethanont, Preechaya Pongthananikorn hingga Sora Aoi. Kisahnya berawal dari Yim yang sakit hati usai diputuskan sepihak oleh kekasih asal Jepangnya, Kaya, lantaran tidak bisa berbahasa Inggris.

Hal itu membuat Yim menggunakan jasa guru bahasa Inggris bernama Pleng, agar bisa kembali ke pelukan Kaya.

4. The Con-Heartist

Film The Con-Heartist rilis di 2022 dan memiliki genre komedi kriminal. Kisahnya berawal dari mantan bankir bernama Ina yang akan ditipu oleh seorang bernama Tower.

Menariknya, Ina justru meminta bantuan si penipu ulung tersebut untuk mengerjai mantan kekasihnya.