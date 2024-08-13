Sinopsis Film Elysium, Ketika Bumi Tak Lagi Layak Huni

JAKARTA - Sinopsis film Elysium akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Elysium adalah film fiksi ilmiah distopia Amerika tahun 2013 yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh Neill Blomkamp. Ini adalah karya penyutradaraan kedua Blomkamp.

Film ini dibintangi oleh Matt Damon dan Jodie Foster bersama dengan Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna, Wagner Moura, dan William Fichtner. Cerita dalam film ini berlatar di Bumi yang hancur dan dunia buatan yang mewah yang disebut Elysium.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes memberi film ini peringkat persetujuan sebesar 65% berdasarkan 262 ulasan dan peringkat rata-rata 6,5/10.

Sinopsis film Elysium

Sinopsis Film Elysium

Pada tahun 2154, Bumi mengalami kepadatan penduduk yang berlebihan, penyakit merajalela, dan pencemaran lingkungan yang parah akibat ekosida. Warga Bumi hidup dalam kemiskinan ekstrem, sementara kaum kaya dan berkuasa tinggal di Elysium.

Elysium adalah sebuah stasiun luar angkasa yang mengorbit di luar atmosfer Bumi, dengan berbagai kemewahan, termasuk Med-Bays, perangkat medis yang dapat menyembuhkan segala penyakit atau kondisi.

Spider, seorang hacker yang tinggal di Los Angeles, menjalankan operasi penyelundupan pesawat ruang angkasa untuk membawa orang-orang ke Elysium. Sekretaris Pertahanan Elysium, Delacourt, bertanggung jawab untuk mencegah masuknya imigran ilegal ke Elysium.

Setelah pesawat ruang angkasa milik Spider ditembak jatuh oleh Kruger, Presiden Elysium, Patel, menegur Delacourt karena metodenya yang tidak konvensional, mengancam untuk memecatnya jika dia terus bertindak tanpa izin.

Sebagai balasan, Delacourt menawarkan kontrak pertahanan seumur hidup kepada CEO Armadyne Corp, John Carlyle, jika ia menciptakan sebuah program yang memungkinkan Delacourt untuk melakukan kudeta dan menjadikannya presiden. Carlyle menulis program tersebut dan menyimpannya di dalam otaknya.

Di Bumi, Max Da Costa, seorang mantan narapidana, bekerja untuk Armadyne Corp saat ia secara tidak sengaja terpapar radiasi mematikan. Dia hanya diberi obat untuk meredakan efek sampingnya dan diberitahu bahwa dia hanya memiliki lima hari untuk hidup setelah dipecat oleh Carlyle.

Max dan temannya, Julio, mendekati Spider untuk membuat kesepakatan: jika Max berhasil mencuri informasi dari warga Elysium, Spider akan memberinya tumpangan ke Elysium untuk menggunakan Med-Bay guna menyembuhkan kondisinya. Max memilih Carlyle sebagai targetnya. Karena kesehatannya yang semakin memburuk, Spider memberi Max sebuah kerangka luar (exoskeleton) yang kuat melalui operasi.