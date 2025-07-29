Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita

JAKARTA - Apa rasanya jadi menantu keluarga kaya yang harus melakukan banyak hal demi menyenangkan hati ibu mertua? Inilah kisah yang coba ditawarkan film A Normal Woman.

Film Indonesia yang dibintangi oleh Marissa Anita, Dion Wiyoko, dan aktris veteran Widyawati ini viral di media sosial karena alur ceritanya yang unik dan bikin penasaran.

Sinopsis A Normal Woman

Film A Normal Woman berkisah tentang seorang sosialita bernama Milla (Marissa Anita) yang memiliki kehidupan sempurna dengan lingkungan sosial dari kelas atas.

Namun kehidupan sempurnanya mulai terusik ketika Milla terjangkit penyakit misterius yang merusak sebagian wajah dan lehernya. Milla pun mencari tahu penyakit apa yang sebenarnya dia idap.

Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita. (Foto: Netflix)

Berbagai cara dilakukan Milla untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut. Di saat bersamaan, dia harus menghadapi penolakan dari lingkungan sekitarnya.

Sutradara Lucky Kuswandi memperlihatkan sisi lain dunia sosialita lewat film A Normal Woman. Meski terlihat mewah dan menyenangkan, ternyata banyak tekanan yang harus mereka hadapi.

Film A Normal Woman bisa Anda tonton di Netflix, sejak 24 Juli 2025.*

