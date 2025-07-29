Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |16:30 WIB
Sinopsis Film <i>A Normal Woman</i>, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita. (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Apa rasanya jadi menantu keluarga kaya yang harus melakukan banyak hal demi menyenangkan hati  ibu mertua? Inilah kisah yang coba ditawarkan film A Normal Woman

Film Indonesia yang dibintangi oleh Marissa Anita, Dion Wiyoko, dan aktris veteran Widyawati ini viral di media sosial karena alur ceritanya yang unik dan bikin penasaran. 

Sinopsis A Normal Woman

Film A Normal Woman berkisah tentang seorang sosialita bernama Milla (Marissa Anita) yang memiliki kehidupan sempurna dengan lingkungan sosial dari kelas atas.

Namun kehidupan sempurnanya mulai terusik ketika Milla terjangkit penyakit misterius yang merusak sebagian wajah dan lehernya. Milla pun mencari tahu penyakit apa yang sebenarnya dia idap. 

A Normal Woman
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita. (Foto: Netflix)

Berbagai cara dilakukan Milla untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut. Di saat bersamaan, dia harus menghadapi penolakan dari lingkungan sekitarnya. 

Sutradara Lucky Kuswandi memperlihatkan sisi lain dunia sosialita lewat film A Normal Woman. Meski terlihat mewah dan menyenangkan, ternyata banyak tekanan yang harus mereka hadapi.

Film A Normal Woman bisa Anda tonton di Netflix, sejak 24 Juli 2025.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/206/3142825/john_wick_4-Z8cH_large.jpg
Sinopsis Film John Wick Chapter 4, Aksi Balas Dendam Terbesar Keanu Reeves
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement