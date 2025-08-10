Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |16:30 WIB
Sinopsis Film <i>Merah Putih One for All</i>, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
Sinopsis Film Merah Putih One for All. (Foto: Perfiki Kreasindo)
A
A
A

JAKARTA - Jelang penayangannya, film animasi Merah Putih One for All justru menuai kritik pedas warganet. Alasannya, kualitas animasi film tersebut dinilai di bawah rata-rata.  

Padahal, bujet produksi film animasi tersebut tidak main-main. Kabarnya, Perfiki Kreasindo harus merogoh kocek hingga Rp6,8 miliar untuk menggarap film tersebut. 

Sinopsis Merah Putih One for All

Film animasi Merah Putih One For All yang akan tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025 ini bercerita tentang anak-anak dengan latar budaya berbeda di Indonesia.

Film yang diketahui baru dikerjakan bulan Juni 2025 ini bercerita tentang delapan anak dari latar belakang budaya berbeda, seperti Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa.

Merah Putih One for All
Sinopsis Film Merah Putih One for All. (Foto: Perfiki Kreasindo)

Mereka bersatu dalam misi heroik menyelamatkan bendera merah putih yang hilang secara misterius sekitar 3 hari sebelum upacara kemerdekaan.

Film animasi Merah Putih One for All ini akan menyuguhkan petualangan dan kekompakan anak-anak Indonesia dalam menyelesaikan misi tersebut.*
 

(SIS)

