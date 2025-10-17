Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |10:30 WIB
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka. (Foto: Falcon Pictures)
A
A
A

JAKARTA - Film Dendam Malam Kelam tengah menjadi perbincangan hangat penggemar layar lebar di media sosial. Film ini menarik perhatian lantaran jalan ceritanya yang kompleks dan penuh teka-teki. 

Tak hanya menawarkan ketegangan, film ini juga menyuguhkan plot twist yang tak disangka-sangka pada akhir cerita. “Dendam Malam Kelam surprisingly bagus. Plotnya, oke banget,” kata akun X @ce****.

Akun @tw*** mengatakan, “Plot twistnya bikin giung kepala.” Akun @ch**** menambahkan, “Benaran segong itu.”

Berikut sinopsis film Dendam Malam Kelam yang dibintangi Arya Saloka, Bront Palarae, Davina Karamoy, dan Marissa Anita. 

Dendam Malam Kelam
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka. (Foto: Falcon Pictures)

Cerita film ini dimulai dari hilangnya mayat seorang perempuan bernama Sofia (Marissa Anita) dari kamar jenazah. Dia merupakan pemilik perusahaan farmasi raksasa sekaligus istri dari Jefri (Arya Saloka). 

Ternyata, Sofia meninggal karena dibunuh Jefri menggunakan racun. Hilangnya mayat sang istri membuat Jefri bingung sekaligus takut. Padahal, jenazah tersebut mendapat penjagaan ketat sebelum raib.

Polisi kemudian mulai menyelidiki kasus raibnya jenazah Sofia. Mereka mencurigai Jefri sebagai dalang pembunuhan dan pencurian mayat Sofia yang membuatnya harus menjalani pemeriksaan polisi semalaman.

Di tengah penyelidikan kasua tersebut, teror demi teror terus bermunculan dan mengingatkan Jefri akan tindakan pembunuhan yang dilakukannya pada sang istri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/206/3142825/john_wick_4-Z8cH_large.jpg
Sinopsis Film John Wick Chapter 4, Aksi Balas Dendam Terbesar Keanu Reeves
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement