Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka

JAKARTA - Film Dendam Malam Kelam tengah menjadi perbincangan hangat penggemar layar lebar di media sosial. Film ini menarik perhatian lantaran jalan ceritanya yang kompleks dan penuh teka-teki.

Tak hanya menawarkan ketegangan, film ini juga menyuguhkan plot twist yang tak disangka-sangka pada akhir cerita. “Dendam Malam Kelam surprisingly bagus. Plotnya, oke banget,” kata akun X @ce****.

Akun @tw*** mengatakan, “Plot twistnya bikin giung kepala.” Akun @ch**** menambahkan, “Benaran segong itu.”

Berikut sinopsis film Dendam Malam Kelam yang dibintangi Arya Saloka, Bront Palarae, Davina Karamoy, dan Marissa Anita.

Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka. (Foto: Falcon Pictures)

Cerita film ini dimulai dari hilangnya mayat seorang perempuan bernama Sofia (Marissa Anita) dari kamar jenazah. Dia merupakan pemilik perusahaan farmasi raksasa sekaligus istri dari Jefri (Arya Saloka).

Ternyata, Sofia meninggal karena dibunuh Jefri menggunakan racun. Hilangnya mayat sang istri membuat Jefri bingung sekaligus takut. Padahal, jenazah tersebut mendapat penjagaan ketat sebelum raib.

Polisi kemudian mulai menyelidiki kasus raibnya jenazah Sofia. Mereka mencurigai Jefri sebagai dalang pembunuhan dan pencurian mayat Sofia yang membuatnya harus menjalani pemeriksaan polisi semalaman.

Di tengah penyelidikan kasua tersebut, teror demi teror terus bermunculan dan mengingatkan Jefri akan tindakan pembunuhan yang dilakukannya pada sang istri.