HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Layla Majnun, Drama Romantis Reza Rahadian dan Acha Septriasa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |18:29 WIB
Sinopsis Film Layla Majnun, Drama Romantis Reza Rahadian dan Acha Septriasa
Sinopsis Film Layla Majnun, Drama Romantis Reza Rahadian dan Acha Septriasa (Foto: Ist)
JAKARTA -  Sinopsis film Layla Majnun akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Layla Majnun adalah film drama romantis Indonesia tahun 2021 yang disutradarai oleh Monty Tiwa. 

Film ini terinspirasi dari cerita legendaris Layla dan Majnun, dan merupakan drama romantis yang menggambarkan sebuah cinta yang bersemi dan tumbuh meski terhalang oleh tantangan tradisi.

Menurut IMDb, film Layla Majnun mendapatkan rating 6,0. Film ini dibintangi oleh Acha Septriasa sebagai Laila, Reza Rahadian sebagai Samir, Baim Wong sebagai Ibnu Salam, Dian Nitami sebagai Fatmi, Beby Tsabina sebagai Narmina, Uli Herdinansyah sebagai Ilham Ismail, Natasha Rizki sebagai Niken hingga Eriska Rein sebagai Ailin.

Sinopsis Film Layla Majnun
Sinopsis Film Layla Majnun

Sinopsis Film Layla Majnun

Layla Majnun menceritakan Layla (Acha Septriasa), seorang wanita religius, cantik dan cerdas yang bekerja sebagai dosen. Layla memiliki impian dapat mengajar di luar negeri. Suatu ketika impiannya ini terwujud, Layla diterima mengajar sebagai dosen tamu di Azerbaijan. Namun sebelum berangkat, Layla telah dijodohkan dengan pria pilihan pakdenya bernama Ibnu (Baim Wong). 

Ibnu yang merupakan pria kaya raya telah banyak membantu keluarga Layla dengan melunasi utang-utang Pakdenya. Layla pun menerima lamaran Ibnu dengan syarat dia diizinkan pergi ke Azerbaijan sebelum mereka menikah nantinya. Layla kemudian terbang ke Azerbaijan, sementara Ibnu tetap di Indonesia untuk mempersiapkan pernikahan mereka. 

Di Azerbaijan, Layla bertemu dengan pria bernama Samir (Reza Rahadian) yang merupakan salah satu mahasiswanya. Kedekatan antara Layla dan Samir berawal ketika Samir bersedia mengantar Layla jalan-jalan mengelilingi Azerbaijan sebagai tour guide-nya. Layla terpesona pada kepribadian Samir yang baik hati dan romantis, begitupun dengan Samir yang mulai menyukai Layla. 

 

