Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |20:10 WIB
Sinopsis Film <i>Tinggal Meninggal</i>, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka. (Foto: Imajinary)
JAKARTA - Di tengah kontroversi film animasi Merah Putih: One for All, kini perhatian warganet mengarah pada film Tinggal Meninggal. Film garapan rumah produksi Imajinari ini menyajikan komedi segar dan menghibur. 

Disutradarai Kristo Immanuel, film dark comedy ini dibintangi sederet aktor kawakan, dari Ringgo Agus Rahman, Indra Jegel, hingga Omara Esteghlal. Berikut sinopsis film ini.

Sinopsis Tinggal Meninggal

Film Tinggal Meninggal berkisah tentang Gema (Omara Esteghlal), pemuda kikuk yang kerap merasa kesepian dalam hidupnya. Gema juga tak mudah berbaur hingga tidak memiliki banyak teman dalam kehidupannya.

Suatu hari, Gema harus menelan pil pahit kehidupan setelah ayahnya meninggal dunia. Tak disangka, perhatian rekan kerjanya di tengah momen duka itu justru membuat Gema merasakan kehangatan. 

Namun, situasi normal kembali setelah kematian sang ayah telah berlalu. Gema pun merasa dirinya baru bisa mendapat perhatian sejak adanya momen duka cita. 

