HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Overdrive, Kakak Beradik Terlibat Pencurian Mobil Internasional

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |21:20 WIB
Sinopsis Film Overdrive, Kakak Beradik Terlibat Pencurian Mobil Internasional
Sinopsis film Overdrive (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA -  Sinopsis film Overdrive akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Overdrive adalah film aksi thriller tahun 2017 yang disutradarai oleh Antonio Negret dan ditulis oleh Michael Brandt serta Derek Haas. 

Film ini merupakan produksi internasional yang melibatkan Prancis, Belgia, dan Amerika Serikat. Overdrive dibintangi oleh Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss, Simon Abkarian, dan Clemens Schick. 

Film ini mengisahkan tentang pencuri mobil ulung yang dikirim untuk mencuri mobil mewah milik seorang bos kejahatan.

Sinopsis Film Overdrive
Sinopsis Film Overdrive

Sinopsis Film Overdrive

Andrew dan Garret Foster, dua saudara tiri, beroperasi sebagai pencuri mobil internasional yang mengincar kendaraan kelas atas. Mereka mencuri sebuah Bugatti langka yang sedang dalam perjalanan setelah dibeli di sebuah lelang di Prancis, tanpa menyadari bahwa mobil tersebut dibeli oleh bos kejahatan Marseille, Jacomo Morier. Saat mereka mencoba menjual mobil itu, anak buah Morier menangkap mereka dan membawa mereka ke rumah Morier, di mana ia menunjukkan koleksi mobil-mobilnya.

Morier berniat menembak mereka, namun untuk menghindari hukuman, kedua saudara tersebut menawarkan bantuan untuk melengkapi koleksi Morier dengan mencuri Ferrari 250 GTO langka tahun 1962 (bernilai $38 juta) milik taipan kejam sekaligus rival Morier, Max Klemp. Morier setuju, tetapi menetapkan syarat bahwa pencurian tersebut harus dilakukan dalam waktu satu minggu.

Kedua saudara ini segera merekrut tim di Marseille untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk pacar Andrew, Stephanie, dan teman pencopetnya, Devin. Andrew memberi tahu Garret bahwa ini akan menjadi pekerjaan terakhirnya. Mereka juga harus berurusan dengan sepupu Morier, Laurent, yang mengawasi operasi mereka, serta sepasang agen Interpol. 

Garret, yang baru saja ditipu oleh seorang wanita yang berpura-pura jatuh cinta padanya, mulai menjalin hubungan dengan Devin. Untuk memastikan keselamatan mereka, anak buah Morier menculik Stephanie di pasar Marseille. Andrew dan Garret tiba di apartemen mereka dan Devin memberi tahu bahwa Stephanie telah diculik. 

Mereka segera menuju rumah Morier untuk menemukan Stephanie yang terikat dan dibekap di bawah roda mobil yang sedang berputar, yang diancam Laurent akan diturunkan ke wajahnya. Andrew dan Garret berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan demi menyelamatkan Stephanie.

 

