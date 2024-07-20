Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Gandhi Fernando Adaptasi Ulang Kisah Buto Ijo ke Layar Lebar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |00:06 WIB
Gandhi Fernando Adaptasi Ulang Kisah Buto Ijo ke Layar Lebar
Gandhi Fernando Adaptasi Ulang Kisah Buto Ijo ke Layar Lebar (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Gandhi Fernando, Celine Evangelista, dan Valerie Thomas akan membintangi film Penunggu Rumah: Buto Ijo yang diadaptasi dari legenda Timun Mas.

Di Bawah rumah produksi Creator Pictures dan SeruJuga Film Studio, Penunggu Rumah: Buto Ijo diproduseri oleh Gandhi Fernando dan Adnan Djani. Film ini menghadirkan pengalaman horor yang baru dengan menghadirkan sosok terkenal dari dongeng Timun Mas, yaitu Buto Ijo. Kali ini, Buto Ijo hadir dalam versi horor modern yang kelam dan berlatar tahun 2024.

Film Buto Ijo
Film Buto Ijo

"Dari dulu saya bercita-cita mengangkat dongeng-dongeng rakyat ke sebuah film layar lebar. Akhirnya kesampaian lewat adaptasi bebas Buto Ijo,” ujar Gandhi Fernando selaku produser.

Penunggu Rumah: Buto Ijo bercerita tentang Srini (Celine Evangelista), seorang janda dengan satu anak yang mulai dihantui oleh sosok raksasa menjelang ulang tahun anaknya yang ke-6. Dalam usaha mencari bantuan, Srini menghubungi Ali (Gandhi Fernando), mantan pacarnya yang merupakan content creator horor uji nyali. 

Ali dan Lana (Valerie Thomas), adiknya yang terdesak kebutuhan ekonomi, setuju untuk membantu Srini. Situasi berubah menjadi kelam ketika sosok Buto Ijo mulai menampakkan diri di hadapan Ali. Perlahan teror demi teror muncul dan mulai menguak rahasia gelap di rumah tersebut.

Film ini disutradarai oleh Achmad Romie, yang sebelumnya merupakan co-director di film produksi Renee Pictures berjudul Mantan. Selain itu, Romie turut menjadi sutradara film omnibus Dongeng Mistis (segmen "Pocong"). Saat ini, Romie baru saja menyelesaikan film musikal keluarga berjudul Iyus Jenius.

Penunggu Rumah: Buto Ijo juga menampilkan Celine Evangelista sebagai Srini, Meryem Hasanah sebagai Tisya, Gandhi Fernando sebagai Ali, Valerie Thomas sebagai Lana, Adnan Djani sebagai Indra, dan Arie Dwi Andhika sebagai Riza. Film ini ditulis oleh Gandhi Fernando dan diproduseri bersama Adnan Djani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement