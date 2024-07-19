Sinopsis Film Fearless Hyena 2

JAKARTA - Sinopsis film Fearless Hyena 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Fearless Hyena 2 adalah film aksi seni bela diri komedi dari Hong Kong tahun 1983 yang disutradarai oleh Chan Chuen, dan dibintangi oleh Jackie Chan.

Cerita dimulai dengan dua anggota persaudaraan dan dua anak laki-laki mereka yang dikejar oleh Heaven, Earth, dan para penjahat lainnya. Kedua anggota tersebut berhasil melarikan diri dengan anak-anak mereka secara terpisah.

Sinopsis film Fearless Hyena 2

Dua puluh tahun kemudian, Cheng Lung (Jackie Chan) mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari anak laki-laki tersebut. Yang lainnya adalah sepupu Lung yang malas, Tung (Austin Wai), yang menggunakan tuas bertenaga kincir angin untuk mengirimkan berbagai barang ke dan dari tempat tidurnya.

Dua sepupu ini bekerja sama untuk membalas dendam atas pembunuhan berdarah dingin terhadap figur paternal mereka masing-masing, yang dibunuh oleh dua musuh bebuyutan lama, Heaven dan Earth, yang sedang mengejar dan membantai seluruh persaudaraan Yin-Yang.