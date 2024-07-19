Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Fearless Hyena 2

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |22:01 WIB
Sinopsis Film Fearless Hyena 2
Sinopsis film Fearless Hyena 2 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Fearless Hyena 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Fearless Hyena 2 adalah film aksi seni bela diri komedi dari Hong Kong tahun 1983 yang disutradarai oleh Chan Chuen, dan dibintangi oleh Jackie Chan.

Cerita dimulai dengan dua anggota persaudaraan dan dua anak laki-laki mereka yang dikejar oleh Heaven, Earth, dan para penjahat lainnya. Kedua anggota tersebut berhasil melarikan diri dengan anak-anak mereka secara terpisah. 

Sinopsis film Fearless Hyena 2
Sinopsis film Fearless Hyena 2

Dua puluh tahun kemudian, Cheng Lung (Jackie Chan) mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari anak laki-laki tersebut. Yang lainnya adalah sepupu Lung yang malas, Tung (Austin Wai), yang menggunakan tuas bertenaga kincir angin untuk mengirimkan berbagai barang ke dan dari tempat tidurnya.

Dua sepupu ini bekerja sama untuk membalas dendam atas pembunuhan berdarah dingin terhadap figur paternal mereka masing-masing, yang dibunuh oleh dua musuh bebuyutan lama, Heaven dan Earth, yang sedang mengejar dan membantai seluruh persaudaraan Yin-Yang. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement