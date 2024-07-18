6 Rekomendasi Film Romantis Indonesia yang Bikin Baper

JAKARTA - Film bergenre drama romantis selalu menjadi pilihan menarik untuk ditonton. Tak hanya digemari oleh para remaja, film romantis belakangan bisa disaksikan oleh hampir semua kalangan.

Beberapa tahun belakangan pun para sutradara Indonesia cukup sering memproduksi film romantis dengan jalan cerita yang menarik dan membuat penonton baper. Namun, ada beberapa film Indonesia yang tampaknya cukup wajib ditonton jika kalian menyukai tayangan bergenre romantis.

Rekomendasi Film Romantis Indonesia yang Bikin Baper.

1. Ada Apa Dengan Cinta? (2002)

Ada Apa Dengan Cinta (Foto: IMDb)

Siapa yang tak kenal dan asing dengan film Ada Apa Dengan Cinta? Film karya sutradara Rudi Soedjarwo ini cukup populer pada masanya dan sempat dibuat sekuelnya pada 2016.

Dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, Nicholas Saputra, Titi Kamal, Adinia Wirasti, Sissy Priscillia, hingga Ladya Cheryl, film ini menceritakan kisah cinta remaja SMA bernama Cinta dan Rangga. Sempat kesal dengan tokoh Rangga lantaran sikapnya yang cuek, pada akhirnya Cinta merasa jatuh hati, terlebih keduanya memiliki minat yang sama pada puisi.

2. Habibie & Ainun (2012)

Habibie & Ainun (Foto: IMDb)

Kisah cinta Presiden Indonesia ke-3, B.J Habibie dan Hasri Ainun Besari yang dituangkan dalam sebuah film, menjadi salah satu rekomendasi tayangan romantis wajib ditonton. Rilis di 2012, film bertajuk Habibie & Ainun ini diperankan oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari.

Secara garis besar, film Habibie & Ainun ini diangkat menjadi film berdasarkan kisah cinta asli Habibie dengan sang istri.

3. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (2013)

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (Foto: IMDb)

Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck diangkat dari novel karya Buya Hamka berjudul sama yang menceritakan tentang kisah cinta Zainudin (Herjunot Ali) terhadap Hayati (Pevita Pearce). Perbedaan latar belakang sosial membuat Hayati tak bisa mengikuti kata hatinya untuk menikah dengan Zainudin, melainkan menerima perjodohan orangtuanya dan melabuhkan hati pada Aziz (Reza Rahadian).