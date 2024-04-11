Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Selain Kiblat, Ini 5 Film Indonesia yang Dilarang Keras Tayang di Bioskop

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |21:50 WIB
Selain Kiblat, Ini 5 Film Indonesia yang Dilarang Keras Tayang di Bioskop
Film Indonesia yang dilarang keras tayang di bioskop (Foto: IMDb/Takut: Faces of Fear)
A
A
A

JAKARTA - Kiblat dilarang tayang di bioskop usai Ketua Bidang Dakwah MUI Cholil Nafis menyebut jika film tersebut masuk dalam kampanye hitam agama. Selain itu film Kiblat pun dianggap kurang mendidik dan dikhawatirkan anak membuat orang takut untuk salat.

Film Kiblat sendiri di sutradarai oleh Bobby Prasetyo dan dibintangi oleh Yasmin Napper, Ria Ricis, Arbani Yasiz, hingga Hana Saraswati.

Selain Kiblat, ternyata ada sejumlah film Indonesia lain yang dilarang keras untuk tayang di bioskop. Ada yang terjadi lantaran tema dan juga sejumlah adegan yang dianggap akan memicu ketakutan bagi penonton.

Berikut, lima film Indonesia yang dilarang keras tayang di bioskop:

1. Pocong

Pocong

Pocong merupakan film horor yang rilis pada 2006 dan disutradarai oleh Rudi Soedjarwo.  Sayangnya, film ini dilarang tayang di bioskop nasional lantaran menampilkan adegan kerusuhan Mei 1998.

Akan tetapi, film Pocong the Origin yang rilis di 2019 diperbolehkan tayang lantaran Monty Tiwa selaku penulis naskah menghapus dua poin dalam film tersebut. Diantaranya latar belakang kerusuhan 98 dan visual tentang kekerasan brutal.


2. Kucumbu Tubuh Indahku

Kucumbu Tubuh Indahku

Film Kucumbu Tubuh Indahku dilarang tayang lantaran dianggap terlalu banyak menyuguhkan unsur LGBT di dalamnya. Film yang dibintangi oleh Muhammad Khan, Sujiwo Tejo, Teuku Rifnu Wikana, hingga Randy Pangalila ini digarap oleh sutradara Garin Nugroho.

Meski dilarang tayang di bioskop nasional, film yang diproduseri oleh Ifa Isfansyah ini berhasil meraih penghargaan di Venice Independent Film Critic, Festival Des 3 Continents, Asia Pacific Screen Awards, Festival Film Indonesia 2019 hingga Festival Film Tempo.

3. Takut: Faces of Fear

Takut: Faces of Fear

Film Takut: Faces of Fear dilarang tayang di bioskop karena dianggap dapat menimbulkan perasaan trauma pada penonton. Pasalnya ada beberapa adegan kekerasan yang dianggap tak pantas untuk disaksikan oleh masyarakat.

Film yang mengusung konsep omnibus ini digarap oleh sutradara Riri Riza dan Robby Ertanto.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement