Selain Kiblat, Ini 5 Film Indonesia yang Dilarang Keras Tayang di Bioskop

Film Indonesia yang dilarang keras tayang di bioskop (Foto: IMDb/Takut: Faces of Fear)

JAKARTA - Kiblat dilarang tayang di bioskop usai Ketua Bidang Dakwah MUI Cholil Nafis menyebut jika film tersebut masuk dalam kampanye hitam agama. Selain itu film Kiblat pun dianggap kurang mendidik dan dikhawatirkan anak membuat orang takut untuk salat.

Film Kiblat sendiri di sutradarai oleh Bobby Prasetyo dan dibintangi oleh Yasmin Napper, Ria Ricis, Arbani Yasiz, hingga Hana Saraswati.

Selain Kiblat, ternyata ada sejumlah film Indonesia lain yang dilarang keras untuk tayang di bioskop. Ada yang terjadi lantaran tema dan juga sejumlah adegan yang dianggap akan memicu ketakutan bagi penonton.

Berikut, lima film Indonesia yang dilarang keras tayang di bioskop:

1. Pocong





Pocong merupakan film horor yang rilis pada 2006 dan disutradarai oleh Rudi Soedjarwo. Sayangnya, film ini dilarang tayang di bioskop nasional lantaran menampilkan adegan kerusuhan Mei 1998.

Akan tetapi, film Pocong the Origin yang rilis di 2019 diperbolehkan tayang lantaran Monty Tiwa selaku penulis naskah menghapus dua poin dalam film tersebut. Diantaranya latar belakang kerusuhan 98 dan visual tentang kekerasan brutal.





2. Kucumbu Tubuh Indahku





Film Kucumbu Tubuh Indahku dilarang tayang lantaran dianggap terlalu banyak menyuguhkan unsur LGBT di dalamnya. Film yang dibintangi oleh Muhammad Khan, Sujiwo Tejo, Teuku Rifnu Wikana, hingga Randy Pangalila ini digarap oleh sutradara Garin Nugroho.

Meski dilarang tayang di bioskop nasional, film yang diproduseri oleh Ifa Isfansyah ini berhasil meraih penghargaan di Venice Independent Film Critic, Festival Des 3 Continents, Asia Pacific Screen Awards, Festival Film Indonesia 2019 hingga Festival Film Tempo.

3. Takut: Faces of Fear





Film Takut: Faces of Fear dilarang tayang di bioskop karena dianggap dapat menimbulkan perasaan trauma pada penonton. Pasalnya ada beberapa adegan kekerasan yang dianggap tak pantas untuk disaksikan oleh masyarakat.

Film yang mengusung konsep omnibus ini digarap oleh sutradara Riri Riza dan Robby Ertanto.