Dibintangi Slamet Rahardjo hingga Shareefa Daanish, Film Pusaka Mulai Tayang Hari Ini

JAKARTA - Film bertajuk 'Pusaka' tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai hari ini, Kamis (18/7/2024). Film produksi PT Tripar Multivision Plus Tbk (MVP) tersebut disutradarai oleh Rizal Mantovani dan diperankan oleh Slamet Raharjo, Shareefa Daanish, Susan Sameh, Sahila Hisyam hingga Ajil Ditto.

Amrit Punjabi selaku salah satu produser film 'Pusaka' mengatakan bahwa film bergenre horor ini akan memberikan sentuhan berbeda.



"Pusaka hadir untuk memberikan cinema new experience, bukan hanya sekadar ketakutan karena horor, tapi juga ketegangan serta kesadisan dalam satu film," ujar Amrit Punjabi.

Banyaknya masyarakat yang mulai tertarik menonton film Indonesia, membuat MVP pun menyertakan pesan dalam setiap tayangannya.

"Dalam film ini, MVP juga ingin menyampaikan sebuah pesan yang terkandung dalam film 'Pusaka', bahwa kita harus lebih menghargai peninggalan masa lalu," jelasnya.

MVP sendiri telah mendistribusikan beberapa filmnya ke Platinum Cineplex yang merupakan group dari PT Tripar Multivision Plus Tbk (MVP). Terbaru, MVP telah menandatangani kerjasama (MoU) dengan Metland Cibitung.

Hal itu dilakukan lantaran MVP dan Platinum Cineplex ingin lebih bisa menjangkau masyarakat Indonesia dan tercipta pemerataan persebaran bioskop di seluruh negeri dengan terus fokus membangun bioskop di kota tier 2 dan tier 3.



"Bioskop Platinum Cineplex akan menjadi salah satu tenant entertainment utama yang berdiri diatas lahan seluas sekitar 1.300 meter perseg," paparnya.