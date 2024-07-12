Susan Sameh Alami Banyak Memar di Tubuh dan Hampir Pingsan saat Bintangi Film Pusaka

JAKARTA - Susan Sameh tengah membintangi film horor berjudul 'Pusaka' yang akan tayang 18 Juli 2024. Dalam film garapan produksi rumah produksi MVP Pictures ini, Susan Sameh berperan sebagai Hanna.

Menariknya, dia diharuskan untuk banyak melakukan adegan menguras tenaga serta emosi. Terlebih memerankan karakter ini menjadi pengalaman pertama baginya.

"Gimana cara aku membawakan karakter Hana di film ini honestly deg deg ser ya susah susah gampang yang pasti ini adalah karakter yang baru buat aku, karakter yang challenging buat aku," kata Susan Sameh saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

"Di mana aku bukan cuma sekedar memasukan karakter, tahu dialognya apa, koreonya kayak gimana, tapi di sini benar benar aku merasa kayak gila aku pengen banget lihat hasil karena aku benar benar di atas totalitas tuh apa gitu. Benar-benar semuanya aku kasih yang terbaik buat film ini," lajut Susan Sameh.

Bahkan di film ini Susan Sameh sampai mengalami memar-memar hingga hampir pingsan saat menjalani proses syuting karena melakukan adegan teriak.

"Secapek badan aku hijau-hijau terus pernah aku adegan-adegan aku sudah kayak mau pingsan sudah teriak saking teriaknya sudah terlalu aku nggak kontrol jadi kayak mata semua sudah gelap," jelas Susan Sameh.