Film Tak Kenal Maka Taaruf, Hadirkan Tuntunan Pergaulan Remaja

JAKARTA - Rumah produksi Yahywa Titi Mangsa mengumumkan produksi film terbaru mereka berjudul Tak Kenal Maka Taaruf. Film drama religi ini dibintangi oleh Fadi Alaydrus, Sadkia Chadwik, dan Dinda Mahira.

Film yang disutradarai oleh Toma Margens ini telah merilis foto perdana yang menggambarkan tiga karakter utamanya. Dalam poster tersebut, terlihat karakter Faris yang diperankan oleh Fadi tersenyum manis pada seorang wanita berhijab di depannya, sementara dua karakter lainnya, Zoya dan Cleo, terlihat berbincang serius.

Film Tak Kenal Maka Taaruf

Wahyudi, sebagai produser, mengaku tertarik mengembangkan cerita yang diadaptasi dari novel ini menjadi film karena kegelisahannya sebagai seorang ayah. "Bersama dengan Mohammad Salim dan Mim Yudiarto sebagai produser, kami merasa gelisah. Kami membuat film ini sebagai bentuk perhatian seorang ayah untuk anaknya," kata Wahyudi pada Selasa, 16 Juli.

"Semua yang terlibat dalam film ini memiliki anak, adik, atau saudara (laki-laki atau perempuan) yang harus diperhatikan masa depannya. Kami khawatir dengan pergaulan yang membahayakan, interaksi antar lawan jenis yang terlalu bebas," lanjutnya.

Sesuai dengan judulnya, film ini ingin memberikan gambaran ideal tentang pergaulan remaja yang sehat. "Melalui film ini, kami ingin kembali memperkenalkan cara perkenalan dan pergaulan yang baik untuk mendapatkan takdir hidupnya," ujarnya.

Mim Yudiarto, sejalan dengan Wahyudi, berharap film ini dapat menjadi stimulan bagi lahirnya karya audio visual yang memberikan pesan kebaikan. "Taaruf bukan hal ajaib yang sulit dilakukan, bukan pula mustahil untuk tetap dilaksanakan. Sudah ada tata cara yang mengandung unsur PDCA, yaitu plan, do, check, and action. Jadi tidak benar apabila taaruf dibilang seperti membeli kucing dalam karung," tegasnya.