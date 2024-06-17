Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Na In Woo Jadi Cinta Pertama Lee Se Young dalam Drama Motel California

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |09:12 WIB
Na In Woo Jadi Cinta Pertama Lee Se Young dalam Drama <i>Motel California</i>
Na In Woo jadi cinta pertama Lee Se Young dalam drama Motel California. (Foto: CUBE/ELLE)
SEOUL - Lee Se Young dan Na In Woo akan beradu akting dalam drama baru MBC, Motel California. Tim produksi drama tersebut mengungkapkan, drama 12 episode tersebut akan tayang pada 2024.

Mengutip Soompi, Senin (17/6/2024), drama ini diadaptasi dari novel populer karya Shim Yoon Seo berjudul Home, Bitter Home yang dirilis pada 2019. Drama ini berkisah tentang Ji Kang Hee (Lee Se Young) yang tumbuh di sebuah penginapan pinggir kota bernama Motel California.

Na In Woo jadi cinta pertama Lee Se Young dalam drama Motel California. (Foto: MBC)

Baginya, penginapan itu sudah seperti rumah. Lahir dari orangtua yang beda negara dan budaya membuat Kang Hee kerap mendapat bullying dari lingkungan sosial sejak kecil. Pengalaman tersebut memberi luka batin untuknya.

Setelah berusia 20 tahun, Kang Hee memutuskan hijrah ke Seoul dan menjalani kariernya sebagai perancang interior. Saat berada di puncak karier, dia dipaksa kembali ke kampung halamannya setelah 12 tahun.

Di sana, Kang Hee kembali dan bertemu dengan Cheon Yeon Soo (Na In Woo), sahabat sekaligus cinta pertamanya. Yeon Soo digambarkan sebagai pria setia yang hanya mencintai satu perempuan dalam hidupnya.

