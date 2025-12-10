Drama Baru Kim Seon Ho dan Go Youn Jung Tayang 16 Januari 2026

SEOUL - Drama Can This Love Be Translated? akhirnya siap tayang pada awal Januari 2026. Pengumuman jadwal tayang drama baru Kim Seon Ho dan Go Youn Jung itu diketahui dari poster yang dirilis Netflix.

Poster itu menampilkan sebagian wajah Ju Ho Jin (Kim Seon Hoo) dan artis ternama, Cha Mu Hee (Go Youn Jung) dengan earphone di telinga mereka masing-masing. Dalam poster itu, kata ‘cinta’ dalam judul Can This Love Be Translated? ditulis dalam beberapa bahasa.

Pada bagian bawah poster itu tertulis tanggal debut drama tersebut. “Hanya di Netflix (pada) 16 Januari 2025.”

Drama tersebut merupakan karya terbaru duo penulis skenario ternama, Hong Sisters yang terkenal dengan sederet proyek populernya. Beberapa di antaranya drama Hotel Del Luna, The Greatest Love, dan Master’s Sun.

Hong Sisters akan berkolaborasi dengan sutradara Yoo Young Eun yang menggarap Bloody Heart.*

