Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Drama Baru Kim Seon Ho dan Go Youn Jung Tayang 16 Januari 2026

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |14:30 WIB
Drama Baru Kim Seon Ho dan Go Youn Jung Tayang 16 Januari 2026
Drama Baru Kim Seon Ho dan Go Youn Jung Tayang 16 Januari 2026. (Foto: Netflix)
A
A
A

SEOUL - Drama Can This Love Be Translated? akhirnya siap tayang pada awal Januari 2026. Pengumuman jadwal tayang drama baru Kim Seon Ho dan Go Youn Jung itu diketahui dari poster yang dirilis Netflix. 

Poster itu menampilkan sebagian wajah Ju Ho Jin (Kim Seon Hoo) dan artis ternama, Cha Mu Hee (Go Youn Jung) dengan earphone di telinga mereka masing-masing. Dalam poster itu, kata ‘cinta’ dalam judul Can This Love Be Translated? ditulis dalam beberapa  bahasa. 

Can This Love Be Translated
Drama Baru Kim Seon Ho dan Go Youn Jung Tayang 16 Januari 2026. (Foto: Netflix)

Pada bagian bawah poster itu tertulis tanggal debut drama tersebut. “Hanya di Netflix (pada) 16 Januari 2025.”  

Drama tersebut merupakan karya terbaru duo penulis skenario ternama, Hong Sisters yang terkenal dengan sederet proyek populernya.  Beberapa di antaranya drama Hotel Del Luna, The Greatest Love, dan Master’s Sun.

Hong Sisters akan berkolaborasi dengan sutradara Yoo Young Eun yang menggarap Bloody Heart.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/206/3188682/moon_ga_young_dan_lee_min_ho-mZQ0_large.jpg
Lee Min Ho dan Moon Ga Young Digaet Bintangi Drama Scent of the Night
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188249/gong_hyo_jin-1sKl_large.jpg
Gong Hyo Jin Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama A Bona Fide Killer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188193/drama_liar-jLy6_large.jpg
Fix, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni dalam Drama Liar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/206/3187926/han_hyo_joo-NyVW_large.jpg
Setelah 5 Tahun, Han Hyo Joo Comeback Main Drama TV Lewat Your Ground
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/206/3187412/park_hae_jin-YtG5_large.jpg
Kim Jun Han Mundur, Park Hae Jin Pertimbangkan Gabung Good Partner 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/206/3186398/park_eun_bin_dan_yang_se_jong-R1J8_large.jpg
Park Eun Bin dan Yang Se Jong Adu Akting dalam Spellbound
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement