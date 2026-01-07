Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Park Min Young dan Yook Sungjae Digaet Bintangi Drama Romantis Nine to Six

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |06:30 WIB
Park Min Young dan Yook Sungjae Digaet Bintangi Drama Romantis <i>Nine to Six</i>
Park Min Young dan Yook Sungjae Digaet Bintangi Drama Romantis Nine to Six. (Foto: Cosmopolitan/Olive Young)
SEOUL - Park Min Young dan Yook Sungjae berpotensi adu akting dalam drama romantis Nine to Six. Agensi kedua aktor itu mengungkapkan, mereka masih mempertimbangkan dengan positif tawaran tersebut. 

Mengutip MyDaily pada Rabu (7/1/2025), drama Nine to Six bercerita tentang Kang Yi Ji, pimpinan tim legal di sebuah perusahaan automobile. Dikenal workaholic, dia tak lagi menjadikan pernikahan sebagai prioritas dalam hidup. 

Kang Yi Ji kemudian bertemu Han Seon Woo (Yook Sungjae), seorang desainer perhiasan dengan latar belakang pendidikan bidang hukum. Kepribadian Seon Woo yang tenang, hangat, dan sederhana ternyata memikat Yi Ji. 

Dari Seon Woo, Kang Yi Ji perlahan belajar untuk kembali mencintai seseorang. Bersama, mereka bertumbuh dalam karier dan kehidupan pribadi. 

Series Nine to Six merupakan proyek adaptasi dari drama China populer berjudul The Rational Life yang dirilis pada 2021. Proyek ini akan diarahkan oleh Lee Hyun Min, sutradara di balik drama populer Strong Woman Do Bong Soon.*

