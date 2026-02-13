Shin Hye Sun dan Na In Woo Reuni dalam Drama 1/24 Romance

SEOUL - Shin Hye Sun dan Na In Woo akan kembali beradu akting dalam drama terbaru Netflix, 1/24 Romance. Bersama kedua aktor itu, turut bergabung Yoon Kyun Sang dan Lee Joo Woo sebagai second lead.

Drama 1/24 Romance berkisah tentang hubungan ‘tak biasa’ seorang produser variety show dengan petenis yang terobsesi pada keteraturan. Karena sebuah kondisi, keduanya harus bertukar tubuh selama 1 jam setiap hari.

Shin Hye Sun dan Na In Woo Reuni dalam Drama 1/24 Romance. (Foto: Netflix)

Mengutip Allkpop, Shin Hye Sun berperan sebagai Cha Joo An, seorang produser program variety show yang dikenal memiliki tekad yang besar. Hidupnya berubah drastis ketika bertemu dengan Yoo Do Jin yang diperankan oleh Na In Woo.

Karakter Yoo Do Jin digambarkan sebagai petenis profesional dengan bakat menjanjikan dan gaya hidup yang sangat teratur dan terstruktur. Namun ketika bertukar tubuh dengan Cha Joo An, dia harus merasakan ketidakteraturan dan huru-hara di balik produksi sebuah variety show.

Sementara itu, Yoon Kyun Sang akan berperan sebagai Go Tae Hoon, direktur agensi Yoo Do Jin sekaligus teman dekatnya. Lee Joo Woo dipercaya menghidupkan lakon Choi Mi Hyang, penulis program variety show yang harus berhadapan dengan Go Tae Hoon.

Shin Hye Sun dan Na In Woo Reuni dalam Drama 1/24 Romance. (Foto: Netflix)

Drama 1/24 Romance diarahkan oleh Kim Sang Hyuk, sutradara di balik drama populer True Beauty dan Extraordinary You. Sementara skenarionya digarap oleh duo penulis, Han Seol Hee dan Hong Bo Hee.

Series ini akan menjadi proyek reuni bagi Shin Hye Sun dan Na In Woo yang sebelumnya beradu akting dalam drama populer, Mr. Queen. Saat pertama kali dirilis pada 12 Desember 2020, drama tersebut meraih rating cukup menjanjikan di angka 8 persen.