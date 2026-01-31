Praproduksi Drama Extraordinary Attorney Woo 2 Resmi Dimulai

SEOUL - Drama Extraordinary Attorney Woo 2 resmi memasuki tahap praproduksi. Hal itu dikonfirmasi oleh AStory, rumah produksi yang menggarap drama tersebut.

"Saat ini, Moon Ji Won yang merupakan penulis skenario Extraordinary Attorney Woo, tengah menggarap skenario untuk musim kedua," ujar rumah produksi itu dikutip dari Bloter, pada Sabtu (31/1/2026).

Lee Sang Baek, CEO AStory dalam wawancaranya dengan Edaily pada 2022, sempat mengatakan, tantangan mereka menggarap musim kedua adalah membawa kembali para cast musim pertama.

Drama Extraordinary Attorney Woo 2 Mulai Masuk Praproduksi. (Foto: AStory)

"Mencocokkan jadwal para aktor dan tim produksi bukanlah hal yang mudah karena diperlukan diskusi yang intensif. Setidaknya, kami berharap bisa membawa kembali 90 persen aktor di musim pertama ke musim kedua ini," katanya.



Drama Extraordinary Attorney Woo tayang di ENA, pada Juni hingga Agustus 2022. Kisahnya tentang Woo Young Woo (Park Eun Bin), pengacara muda pengidap spektrum autisme dengan kecerdasan luar biasa.

Woo Young Woo kemudian bergabung dengan firma hukum raksasa, Hanbada di mana dia memecahkan berbagai kasus hukum dan menemukan cinta.