HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Se Young dan Na In Woo Digaet Bintangi Drama Motel California

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |06:14 WIB
Lee Se Young dan Na In Woo Digaet Bintangi Drama <i>Motel California</i>
Na In Woo dan Lee Se Young digaet bintangi drama Motel California. (Foto: Cube Entertainment/ELLE)
SEOUL - Lee Se Young dan Na In Woo digaet menjadi pemeran utama drama baru MBC, Motel California. Hal itu pertama kali dipublikasikan OSEN, pada 1 Mei 2024. 

Prain TPC selaku agensi Lee Se young memberikan keterangan resmi terkait kabar tersebut. "Motel California adalah salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan sang aktris," ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Kamis (2/5/2024). 

Na In Woo digaet bintangi drama Motel California. (Foto: Cube Entertainment)

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh perwakilan Na In Woo. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari tim produksi terkait detail drama tersebut, baik itu plot maupun jadwal syuting. 

Lee Se Young telah merampungkan syuting drama terbarunya bersama aktor Jepang Sakaguchi Kentarilo berjudul What Comes After Love. Drama itu diadaptasi dari novel populer karya novelis Korea Selatan dan Jepang, Gong Ji young dan Tsuji Hitonari. 

Lee Se Young digaet bintangi drama Motel California. (Foto: OSEN)

Sementara Na In Woo meraih sukses lewat drama tvN, Marry My Husband. Nielsen Korea mencatat, drama itu menutup masa tayangnya dengan rating 11,95 persen pada 20 Februari silam. 

Jika sang aktor menerima tawaran membintangi Motel California maka kemungkinan besar dia akan kembali menunda jadwal wajib militernya. Dia seharusnya dijadwalkan gabung militer pada Maret 2024.*

(SIS)

