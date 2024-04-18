Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 18 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 18 April 2024 bercerita tentang Roy yang menyebarkan foto Syamsul saat menerima amplop uang dari Mujidin kepada orang-orang, termasuk Junaedi.

Awalnya Junaedi sempat ragu dengan informasi Roy. Namun Diana meyakinkan dirinya bahwa Syamsul tidak akan mungkin menerima sogokan dari Mujidin. Diana yang khawatir dengan permasalahan itu langsung menghubungi Syamsul.

Syamsul marah besar saat mengetahui Roy menyebar fitnah tentang dirinya bersekongkol dengan Mujidin. Tak hanya itu, Roy juga menyembunyikan sendok yang akan digunakan untuk cabang baru bubur ayamnya.

Kesal dengan permasalahan yang terjadi, Syamsul pun datang menemui Roy dan berusaha mengklarifikasi kejadian sebenarnya. Namun penjelasan tersebut, ditolak mentah-mentah oleh Roy yang membuat mereka nyaris baku hantam.

Perseteruan kedua pria itu pun berujung baku hantam. Yana dan Opik yang mau melindungi Roy pun langsung dibuat terkapar oleh Syamsul. Pria itu langsung melilit Roy dengan kain kafan untuk memberinya efek jera.

Sementara itu, Broto sedih karena Iis benar-benar ingin menceraikannya. Pak RT, Bageur dan Atep mencoba menghiburnya namun gagal. Tangis Broto semakin menjadi saat mendengar kata putus, mandul, dan perceraian.

Kisah lengkap Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 16.00 WIB.