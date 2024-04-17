Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 17 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 17 April 2024 berkisah tentang Maesaroh yang membayarkan sisa sewa kafe yang masih kurang Rp5 juta.

Maesaroh bingung dengan keberadaan Mujidin yang pergi bersama supirnya dengan alasan mau pergi ke ATM. Dia akhirnya memutuskan untuk menyimpan soal pembayaran sewa kafe itu dari warga agar tidak menjadi bahan omongan.

Sementara itu, Mujidin yang mengetahui Syamsul membuka cabang bubur di Kebon Pala justru menitipkan uang sebesar Rp5 juta untuk infak ke masjid setempat. Tujuannya, agar Syamsul bercerita kepada warga perihal dirinya yang melakukan infaq.

Namun rupanya apa yang dilakukan Mujidin itu diketahui Roy dan teman-temannya. Mereka pun semakin yakin jika Syamsul bekerjasama dengan Mujidin. Roy kemudian merekam momen Mujidin memberikan uang infaq sebagai bahan bukti.

Tak hanya melihat Mujidin memberikan uang pada Syamsul, Roy juga mengetahui Maesaroh ikut nyumbang buat Jumat Berkah Syamsul. Hal itu membuat Roy semakin yakin jika Syamsul benar-benar pengkhianat.

Di lain pihak, Syamsul langsung menyerahkan uang infaq Mujidin ke Masjid Kebon Pala. Dia heran dan takjub saat mengetahui bahwa pria itu sebenarnya adalah donatur tetap di Kampung Kebon Pala.

Sementara itu, Diana mencuci baju Syamsul yang kotor saat melindungi dirinya dari cipratan lumpur. Namun hal itu menjadi tanda tanya bagi Junaedi yang menilai Diana belum pantas mencuci baju Syamsul karena mereka belum menikah.