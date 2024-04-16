Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jonathan Frizzy Asyik Rayakan Ultah Bareng Ririn Dwi Ariyanti saat Anak Masuk IGD

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |20:30 WIB
Jonathan Frizzy Asyik Rayakan Ultah Bareng Ririn Dwi Ariyanti saat Anak Masuk IGD
Jonathan Frizzy asyik rayakan ultah bareng Ririn Dwi Ariyanti saat anak masuk IGD. (Foto: Instagram/@ijonkfrizzy)
A
A
A

JAKARTA - Jonathan Frizzy merayakan ulang tahunnya yang ke-42, pada 13 April silam. Momen itu dirayakan sang aktor dengan menggelar makan bareng bersama beberapa sahabat, termasuk sang kekasih Ririn Dwi Ariyanti

Momen itu kemudian diunggah oleh Benny Simanjuntak lewat akun Instagram pribadinya. “Waktu tidak terasa, Ijonk sudah kepala 4 pada hari ini (13 April). Doa Acik, semoga tetap menjadi anak Tuhan yang baik dan sayang sama keluarga,” ujarnya.

Di tengah sukacita pertambahan usianya, salah satu putra Jonathan Frizzy diketahui masuk rumah sakit. Hal itu diungkapkan mantan istri sang aktor, Dhena Devanka lewat akun Instagram pribadinya, pada 15 April 2024. 

Masya Allah tabarakallah, ada saja hidup ini. Berbagai kondisi kita harus menerimanya. Baru saja Adek Zayn ulang tahun yang ke-8 pada 9 April, lanjut Lebaran di Jakarta dan bandung ketemu sepupu-sepupu,” kata Dhena. 

Namun setelah kembali ke Jakarta, Zayn langsung panas tinggi dan muncul bintik merah di wajah dan lehernya. Dhena memutuskan membawa anak bungsunya itu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Jonathan Frizzy asyik rayakan ultah bareng Ririn Dwi Ariyanti saat anak masuk rumah sakit. (Foto: Instagram/@ijonkfrizzy)

“Ternyata, trombositnya sudah 200 dan dinyatakan NS1 dengue positif (memang lagi musim ya. Jadi kami tidak bisa menyalahkan siapapun dan di mana kenanya). Sudahlah fokus ke kesehatannya saja dulu,” tuturnya. 

Unggahan Dhena Devanka tersebut membuat warganet ramai mempertanyakan keberadaan Jonathan Frizzy. “Bapaknya ke mana ya? Hedon merayakan ultah sama Mbak **** Jowo. Jangan sampai lupa ya bayar biaya rumah sakit,” ujar @citr***dira.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178668/jonathan_frizzy-tya7_large.jpg
Jonathan Frizzy Siap Nikahi Ririn Dwi Ariyanti setelah Bebas dari Penjara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/33/3172298/jonathan_frizzy-amgy_large.jpg
Jonathan Frizzy Syok Dituntut 1 Tahun Penjara Imbas Kasus Obat Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162618/jonathan_frizzy-lZBc_large.jpg
Polisi Sebut Jonathan Frizzy Aktor Utama di Balik Pengiriman Vape Isi Obat Keras ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/33/3162577/jonathan_frizzy-9DOm_large.jpg
Jonathan Frizzy Akui Bawa 10 Vape Ilegal, Klaim Tak Tahu Isinya Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138494/jonathan_frizzy-08Fp_large.jpg
5 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Jonathan Frizzy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/33/3136648/jonathan_frizzy-Nj8P_large.jpg
Jonathan Frizzy Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Obat Keras dalam Vape, Ini Penjelasan Polisi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement