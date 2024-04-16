Jonathan Frizzy Asyik Rayakan Ultah Bareng Ririn Dwi Ariyanti saat Anak Masuk IGD

JAKARTA - Jonathan Frizzy merayakan ulang tahunnya yang ke-42, pada 13 April silam. Momen itu dirayakan sang aktor dengan menggelar makan bareng bersama beberapa sahabat, termasuk sang kekasih Ririn Dwi Ariyanti.

Momen itu kemudian diunggah oleh Benny Simanjuntak lewat akun Instagram pribadinya. “Waktu tidak terasa, Ijonk sudah kepala 4 pada hari ini (13 April). Doa Acik, semoga tetap menjadi anak Tuhan yang baik dan sayang sama keluarga,” ujarnya.

Di tengah sukacita pertambahan usianya, salah satu putra Jonathan Frizzy diketahui masuk rumah sakit. Hal itu diungkapkan mantan istri sang aktor, Dhena Devanka lewat akun Instagram pribadinya, pada 15 April 2024.

“Masya Allah tabarakallah, ada saja hidup ini. Berbagai kondisi kita harus menerimanya. Baru saja Adek Zayn ulang tahun yang ke-8 pada 9 April, lanjut Lebaran di Jakarta dan bandung ketemu sepupu-sepupu,” kata Dhena.

Namun setelah kembali ke Jakarta, Zayn langsung panas tinggi dan muncul bintik merah di wajah dan lehernya. Dhena memutuskan membawa anak bungsunya itu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

“Ternyata, trombositnya sudah 200 dan dinyatakan NS1 dengue positif (memang lagi musim ya. Jadi kami tidak bisa menyalahkan siapapun dan di mana kenanya). Sudahlah fokus ke kesehatannya saja dulu,” tuturnya.

Unggahan Dhena Devanka tersebut membuat warganet ramai mempertanyakan keberadaan Jonathan Frizzy. “Bapaknya ke mana ya? Hedon merayakan ultah sama Mbak **** Jowo. Jangan sampai lupa ya bayar biaya rumah sakit,” ujar @citr***dira.