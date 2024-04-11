Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Arab Maklum 2 Dijamin Bakal Lebih Gokil dan Sukses, Begini Kata Martin Anugrah!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:35 WIB
Series Arab Maklum 2 Dijamin Bakal Lebih Gokil dan Sukses, Begini Kata Martin Anugrah!
Series Arab Maklum 2 Dijamin lebih gokil dan sukses (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Series Vision+ Originals bergenre drama komedi Arab Maklum 2 segera hadir dengan kisah lucu yang siap mengocok perut para penonton. Di balik kelucuan dan kehangatan cerita keluarga Abah Mahmud dan Umi Laela, terdapat berbagai cerita menarik selama proses syuting yang dibagikan oleh sang sutradara, Martin Anugrah.

Salah satu cerita menarik adalah terkait dengan beberapa lokasi syuting yang ternyata tidak bisa digunakan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri dan membutuhkan improvisasi dan solusi kreatif dari tim produksi.

"Banyak lokasi yang menawarkan tempat-tempat bagus banget, tapi ternyata di hari H syuting ga bisa dipake jadi kita harus cari lokasi baru dengan waktu yang singkat," ungkap Martin kepada tim Vision+.

Meskipun ada beberapa kendala, Martin tetap optimis dan yakin bahwa series Arab Maklum 2 akan lebih sukses daripada series Arab Maklum sebelumnya.

"Kita percaya sejak kita dari bikin konsep sampai developing bakalan lebih bagus dari season 1, dan ternyata setelah kita melalui proses produksinya, kita lihat hasilnya, memang jauh lebih bagus dari season 1," kata Martin.

Vision+ Arab Maklum 2

Series Arab Maklum 2 Dijamin lebih gokil dan sukses (Foto: MNC Media)


Keyakinan Martin ini didasari oleh beberapa faktor, seperti cerita yang lebih menarik, karakter yang lebih kuat, dan chemistry antar pemain yang semakin solid.

"Menurut saya pribadi sebagai director, penulis, produser, dan pemain, ini jauh lebih bagus dari season 1," ujar Martin.

Bagi para penggemar Arab Maklum, tentu saja ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Season 2 ini dijamin akan memberikan lebih banyak tawa dan hiburan bagi para penontonnya.

Arab Maklum 2 melanjutkan kisahnya dengan keluarga Aba Mahmud yang berlibur ke Bali. Perjalanan mereka di Bali tentu akan diwarnai dengan aksi kocak yang begitu menghibur mengingat perbedaan budaya yang sangat mencolok.

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

Halaman:
1 2
