Rahasia Martin Anugrah Sukses Bagi Waktu Sebagai Sutradara dan Pemain di Series Arab Maklum 2

JAKARTA - Aktor dan sutradara muda berbakat, Martin Anugrah, baru saja menyelesaikan syuting series komedi Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!. Dalam series ini, Martin tidak hanya menjadi director, tetapi juga didapuk berperan sebagai Aseng, karakter ikonik yang sudah melekat padanya.

Bagi Martin, pengalamannya di series Arab Maklum 2 merupakan sebuah tantangan yang menarik bahkan sejak dari series sebelumnya. Tantangan terbesarnya terletak pada pembagian waktu dan tanggung jawabnya sebagai director dan pemain.

"Tantangannya sebenarnya lebih ke waktu, karena kita pertama kali syuting di luar Jakarta, semua syuting kita di Bali. Kesulitannya lebih ke membuat produksi sesuai dengan waktu yang kita rencanakan," ungkap Martin saat ditemui di kawasan FX Sudirman pada Jumat (29/3/2024).

Meski dengan beberapa tantangan tersebut, semua pemain dan tim produksi berhasil melalui banyak hal yang tak terlupakan selama syuting.

"Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, cuacanya sangat bagus, jadi kita bisa tepat waktu, walau ada beberapa yang sempat sakit juga, kayak Avi, Dhawiya, dan Rachel," imbuhnya.

Martin menjelaskan bahwa sejak awal, dia sudah membagi waktu dan perannya sebagai director dan pemain. Ketika dia berakting sebagai Aseng, dia menyerahkan tugas kepada co-directornya.

"Ketika saya jadi Aseng, saya mengalihkan tugas director itu ke co-director saya. Kalau jadi talent, kan udah gak mikirin produksi lagi. Tapi, si Aseng kalo udah kelar syuting nih juga harus mikir produksinya gimana," tutur Martin.

Pengalaman menjadi director sekaligus pemain di series Arab Maklum 2 merupakan pengalaman yang berharga bagi Martin. Ia belajar banyak tentang bagaimana mengatur waktu dan membagi fokusnya dengan baik.

Nantikan series Arab Maklum 2: Ahlan, Bali! yang dijadwalkan tayang mulai April 2024 di Vision+.

