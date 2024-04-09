Vision+ Rilis Poster Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!, Saatnya Liburan Bareng Keluarga Arab

JAKARTA – Vision+ merilis poster series terbarunya, Arab Maklum 2: Ahlan, Bali! yang akan tayang pada April mendatang. Poster tersebut menghadirkan keceriaan dan kebahagiaan para cast utamanya.

Dengan latar belakang keindahan Bali, sekuel Arab Maklum ini menjanjikan petualangan seru penuh gelak tawa. Arab Maklum 2 akan melanjutkan kisah Abah Mahmud dan Umi Laela yang menghadirkan situasi kocak dan menggelitik.

Pada musim kedua ini, keluarga Abah Mahmud berlibur ke Bali di mana mereka akan merasakan budaya dan tradisi baru yang bertolak belakang dengan budaya Arab. Penasaran seperti apa keseruan mereka di Bali?

Tonton Arab Maklum 2: Ahlan, Bali! di Vision+, mulai 26 April 2024. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya di Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id.