Anggi Pratama Ungkap Doa yang Dipanjatkan Stevie Agnecya di Tanah Suci

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |14:40 WIB
Anggi Pratama Ungkap Doa yang Dipanjatkan Stevie Agnecya di Tanah Suci
Anggi Pratama ungkap doa Stevie Agnecya di Tanah Suci (Foto: Instagram/stevieagnecya)
A
A
A

JAKARTA - Anggi Pratama masih terus mengingat kenangan-kenangan indah selama hidup bersama Stevie Agnecya. Meski sudah ikhlas dengan kepergian wanita 32 tahun tersebut, memori tentang kehidupan pernikahan yang bahagia bersama istrinya itu masih terus terngiang di benak Anggi.

Pria yang berprofesi sebagai pilot itu pun mengenang momen saat melaksanakan umrah terakhir sebelum kepergian sang istri. Momen tersebut itu menjadi yang pertama bagi Stevie sejak memutuskan menjadi mualaf dan ternyata sekaligus menjadi umrah terakhirnya.

Dalam video yang dibagikan di akun Instagram pribadinya, Stevie yang tampak anggun mengenakan kerudung itu tampak tersenyum semringah. Bahagia bercampur haru dirasakan Stevie karena akhirnya menginjakkan kaki di Tanah Suci.

"Bahagia sekali kamu ya sayang umroh pertama dan menjadi umroh terakhir kamu. Cuma disana kamu gak merasa sakit sedikitpun kamu sehat dan bahagia," ujar Anggi Pratama dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @anggipratamazayn, Minggu (7/4/2024).

Stevie Agnecya dan Anggi Pratama

Anggi Pratama ungkap doa Stevie Agnecya di Tanah Suci (Foto: Instagram/stevieagnecya)

Anggi pun mengungkap cerita dari ustad yang membimbing dirinya dan Stevie selama perjalanan umroh mereka. Ustad tersebut mengungkap soal doa-doa yang dipanjatkan Stevie saat mencium hajar aswad. Kala itu, Stevie berdoa agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan di hari serta bulan yang baik.

"Bahkan aku baru tau tadi sore dari pa ustad @fajri_arsyidi_romli_ahmad_27_1 permintaan kamu sewaktu mencium hajar aswad dan semua doa-doa kamu disana Allah kabulkan doa kamu ya meninggal dengan sangat baik di hari dan bulan yang baik juga," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
