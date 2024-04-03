Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anggi Pratama Ungkap Sikap Anak yang Merindukan Sosok Stevie Agnecya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |05:05 WIB
Anggi Pratama Ungkap Sikap Anak yang Merindukan Sosok Stevie Agnecya
Anak mulai merindukan sosok Stevie Agnecya (Foto: Instagram/stevieagnecya)
A
A
A

JAKARTA - Stevie Agnecya sudah satu minggu pergi meninggalkan dunia. Kendati demikian, kesedihan masih dirasakan cukup mendalam dibenak keluarga, terutama Anggi Pratama dan dua anak laki-lakinya.

Pria yang berprofesi sebagai pilot itu pun tetap berusaha kuat untuk menjalani hari-hari tanpa keberadaan Stevie di sisinya. Terlebih, Anggi harus terus melanjutkan hidupnya lantaran memiliki tanggung jawab untuk merawat buah hatinya dari pernikahannya dengan Stevie.

Kedua anak Stevie, Jeje dan Jojo pun masih kerap membayangkan momen ketika sang ibu masih berada di sisi mereka.

Melalui akun Instagramnya, Anggi Pratama pun mengabadikan momen saat anaknya masih terus membicarakan posisi yang biasanya ditempati sang ibu ketika duduk di mobil semasa hidupnya.

Anak Stevie Agnecya

Anak mulai merindukan sosok Stevie Agnecya (Foto: Instagram/anggipratamazayn)


"Harusnya mami di sini (di samping depan Jojo), daddy di sini  (di depan Jojo), Jojo di sini, Jeje di sini (di samping Jojo)," kata Jojo dikutip dari unggahan Instagram Story akun @anggipratamazayn, sambil menunjukkan posisi duduk keluarganya 

Lalu, Jojo mengucapkan kalimat yang tentu membuat hati seorang ayah hancur. Tapi, Anggi tak ingin memperlihatkan kondisinya yang begitu sedih di hadapan anak-anaknya.

Dia hanya terus mengajak putranya mengobrol dan mendengarkan segala ocehan putranya itu.

"Sekarang mami sudah meninggal," ujar Jojo.

Dalam keterangan unggahan itu, Anggi pun mengungkap bahwa anak-anaknya masih terus membahas soal ibu mereka setiap harinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125406/stevie_agnecya-Gbjv_large.jpg
Momen Samuel Rizal dan Anggi Pratama Nyekar Bareng ke Makam Stevie Agnecya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/33/3015995/alasan-anggi-pratama-selalu-sambangi-makam-stevie-agnecya-di-malam-hari-xlVxwEycMn.jpg
Alasan Anggi Pratama Selalu Sambangi Makam Stevie Agnecya di Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996858/anggi-pratama-gelar-santunan-atas-nama-stevie-agnecya-K05SJdF9Qo.jpg
Anggi Pratama Gelar Santunan Atas Nama Stevie Agnecya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996192/adik-ipar-stevie-agnecya-angkat-bicara-soal-jual-barang-peninggalan-almarhumah-8o4GnBl8jS.jpg
Adik Ipar Stevie Agnecya Angkat Bicara soal Jual Barang Peninggalan Almarhumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/33/2995899/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-icha-annisa-faradila-bantah-menangis-PRZfyb9i8Z.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya, Icha Annisa Faradila Bantah Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/33/2994579/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-di-malam-takbiran-anggi-pratama-selamat-idul-fitri-sayang-Lui7vaCAXj.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya di Malam Takbiran, Anggi Pratama: Selamat Idul Fitri, Sayang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement