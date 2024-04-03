Anggi Pratama Ungkap Sikap Anak yang Merindukan Sosok Stevie Agnecya

JAKARTA - Stevie Agnecya sudah satu minggu pergi meninggalkan dunia. Kendati demikian, kesedihan masih dirasakan cukup mendalam dibenak keluarga, terutama Anggi Pratama dan dua anak laki-lakinya.

Pria yang berprofesi sebagai pilot itu pun tetap berusaha kuat untuk menjalani hari-hari tanpa keberadaan Stevie di sisinya. Terlebih, Anggi harus terus melanjutkan hidupnya lantaran memiliki tanggung jawab untuk merawat buah hatinya dari pernikahannya dengan Stevie.

Kedua anak Stevie, Jeje dan Jojo pun masih kerap membayangkan momen ketika sang ibu masih berada di sisi mereka.

Melalui akun Instagramnya, Anggi Pratama pun mengabadikan momen saat anaknya masih terus membicarakan posisi yang biasanya ditempati sang ibu ketika duduk di mobil semasa hidupnya.

Anak mulai merindukan sosok Stevie Agnecya (Foto: Instagram/anggipratamazayn)





"Harusnya mami di sini (di samping depan Jojo), daddy di sini (di depan Jojo), Jojo di sini, Jeje di sini (di samping Jojo)," kata Jojo dikutip dari unggahan Instagram Story akun @anggipratamazayn, sambil menunjukkan posisi duduk keluarganya

Lalu, Jojo mengucapkan kalimat yang tentu membuat hati seorang ayah hancur. Tapi, Anggi tak ingin memperlihatkan kondisinya yang begitu sedih di hadapan anak-anaknya.

Dia hanya terus mengajak putranya mengobrol dan mendengarkan segala ocehan putranya itu.

"Sekarang mami sudah meninggal," ujar Jojo.

Dalam keterangan unggahan itu, Anggi pun mengungkap bahwa anak-anaknya masih terus membahas soal ibu mereka setiap harinya.