Ziarah ke Makam Stevie Agnecya di Malam Takbiran, Anggi Pratama: Selamat Idul Fitri, Sayang

JAKARTA - Lebaran tahun ini terasa berbeda bagi Anggi Pratama. Pasalnya, dia akan merayakan Hari Kemenangan tanpa kehadiran sang istri, Stevie Agnecya, yang telah berpulang, pada 21 Maret silam.

Di saat seluruh umat muslim bersuka cita mengumandangkan takbir untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, Anggi memilih berziarah ke makam sang istri. Lewat video unggahannya di Instagram, pria itu tampak menaburkan bunga di makam istrinya.

Anggi pun mengucapkan selamat Idul Fitri serta memanjatkan doa terbaik untuk mendiang Stevie Agnecya. “Selamat Idul Fitri, sayang. Semoga Allah senantiasa menerangi kuburmu. I miss you so much,” ujarnya dalam unggahan pada 10 April 2024.

Saking rindunya pada sang istri, hari-hari Anggi Pratama masih dipenuhi dengan curahan hati mengenai Stevie Agnecya. Meski sudah mengikhlaskan kepergian sang istri, namun memorinya tampak selalu hidup.

Stevie Agnecya meninggal dunia akibat kanker serviks di RSCM, Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2024. Dia mengembuskan napas terakhirnya di usia 32 tahun dan meninggalkan seorang suami dan tiga orang anak.*

